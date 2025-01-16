Законопроект о медиа наделал шуму. Какие на самом деле комментарии нужно удалять

Медиа-юрист рассказала, что чего на самом деле требуют украинские законы

Медиа на самом деле не должны будут удалять негативные комментарии о чиновниках от своих читателей в соответствии с принятым 14 января законопроектом №11321. Медиа-юрист и исполнительный директор ОО "Институт развития региональной прессы" Людмила Панкратова в разговоре с "Телеграфом" опровергла ложную информацию, которую распространили некоторые украинские медиа.

"Негативные" комментарии в законе вообще не упоминаются. Речь идет о старых требованиях, существующих с момента принятия закона "О медиа", который вступил в силу 31 марта 2023 года. Это требования относительно нераспространения фейков, лжи, пропаганды РФ, пропаганды употребления наркотиков, жестокого обращения с животными и других вполне логических ограничений и запретов.

Именно поэтому мы решили напомнить действующие уже длительное время нормы "Закона о медиа".

Что изменилось на самом деле

Норма, что на медиа можно было пожаловаться из-за контента определенного типа, существовала уже давно. Отличие законопроекта №11321 только в деталях относительно условий и сроков удаления этого контента, освобождающих медиа от ответственности.

Было: на СМИ можно было подать в суд или обратиться с жалобой в Нацраду за распространение ложной информации, если читатель под материалом написал комментарий соответствующего содержания.

Станет: СМИ может либо удалить такой комментарий в течение 3 дней после получения информации от суда и не нести за это ответственности, либо, разделяя позицию комментатора, оставить комментарий и защищать свою позицию в суде.

Пункт о комментариях касается не всех. Объяснение юриста

Людмила Панкратова объясняет, что момент с комментариями касается только онлайн-медиа, в которых на сайте под статьями и новостями включена опция комментирования.

"То есть о чем идет речь? У вас есть онлайн-сайт, онлайн-медиа. Вы — субъект в сфере онлайн-медиа. У вас есть раздел, который называется "Комментарии". Туда заходят люди и что-то комментируют. Так вот речь идет именно об этих комментариях, которые нарушают статьи 36, 42 и 119 закона "О медиа", — рассказывает юрист.

То есть, в пункте 4. ст 117 Закона "О медиа" упоминаются три статьи данного закона (36, 42 и 119) — именно в них и изложен полный перечень запрещенного контента.

"Вы как онлайн-медиа имеете возможность, чтобы вам пользователи оставляли комментарии. Что вы обязаны сделать, если на них поступила жалоба? Нацсовет подает предписание, то есть уже кто-то пожаловался, мол, у вас есть комментарий, который нарушает нормы. Вы имеете в течение 3 дней их удалить, ограничить доступ к такой информации. И тогда не будете отвечать", — объясняет Панкратова.

Таким образом, норма не изменилась, объясняет медиа-юристка, она и так была с начала принятия закона "О медиа". Никто не обязан удалять отрицательную информацию. Необходимо обязательно модерировать комментарии, потому что распространение определенной информации из статей 36, 42, 119 запрещено.

Что касается удаления негативных комментариев о личности — это тоже неправда. Ведь подобная норма, что отрицательная информация считается недостоверной, была отменена в 2014 году. Она была в ч. 3 статьи 277.

Какие именно комментарии нужно удалить

По словам Панкратовой, закон "О медиа" подробно прописывает, какие именно комментарии подпадают под статус контента с запрещенным статусом. Итак, речь идет о таких пользовательских ремарках:

Список запрещенного контента в статье 36 ("Ограничения по содержанию информации").

Призывы к насильственному изменению, свержению конституционного строя, разрешению или ведению агрессивной войны или военному конфликту, нарушению территориальной целостности Украины, ликвидации независимости Украины, информацию, которая оправдывает или пропагандирует такие действия; Высказывания, разжигающие ненависть, вражду или жестокость к отдельным лицам или группам лиц по признаку этнического или социального происхождения, гражданства, национальности, расы, религии и верований, возраста, пола, сексуальной ориентации, гендерной идентичности, инвалидности; Высказывания, подстрекающие к дискриминации или притеснениям в отношении отдельных лиц или групп лиц по признаку этнического или социального происхождения, гражданства, национальности, расы, религии и верований, возраста, пола, сексуальной ориентации, гендерной идентичности, инвалидности или по другим признакам; Пропаганда или призывы к терроризму и террористическим актам, информация, оправдывающая или одобряющая такие действия; Фильмы, распространение и демонстрирование которых запрещено в соответствии с Законом Украины "О кинематографии"; Порнография и материалы, поощряющие сексуальную эксплуатацию и насилие над детьми, демонстрируют половые отношения детей, используют образ детей (визуальная запись образа детей) в зрелищных мероприятиях сексуального или эротического характера; Пропаганда употребления наркотиков и психотропных веществ; Пропаганда жестокого обращения с животными; Инструкция или советы по изготовлению, приобретению или использованию взрывчатых, наркотических или психотропных веществ; Информация, отрицающая или оправдывающая преступный характер коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов в Украине, нацистского тоталитарного режима. Нельзя показывать символику коммунистического или нацистского тоталитарного режима, кроме случаев осуждения этих режимов; Пропаганда русского тоталитарного режима, вооруженной злости РФ как страны-террориста против Украины. символика военного вторжения российского тоталитарного режима, кроме случаев, предусмотренных Законом Украины "О запрете пропаганды российского нацистского тоталитарного режима, вооруженной агрессии Российской Федерации как государства-террориста против Украины, символики военного вторжения российского нацистского тоталитарного режима в Украину"; Информация, унижающая или попирающая государственный язык Информация, отрицающая или подвергающая сомнению существование украинского народа (нации) и/или украинской государственности и/или украинского языка.

Комментарии, которые могут причинить вред физическому, психическому или нравственному развитию детей (Статья 42. "Защита детей").

В частности:

Чрезмерное сосредоточение внимания на насилии (распространение высказываний или изображений насилия, не обоснованных или избыточных в контексте публикации); положительная оценка самоповреждения (нанесение, причинение самому себе увечья или совершение самоубийства, подстрекательство к этому, чрезмерная детализация самоубийства); Показ жестокого обращения с животными, методов умерщвления животных, демонстрация крупным планом умирающего или жестоко изуродованного животного, кроме случаев, если такая демонстрация необходима для популяризации гуманного отношения к животным, при условии предупреждения зрителей о сценах жестокости; Положительная оценка вандализма; Положительная оценка преступления или идеализация преступника, чрезмерно детализированное моделирование преступлений и/или демонстрация действий, воспроизведение которых детьми может быть опасно для их здоровья и жизни; Положительная оценка зависимости от наркотических, токсичных, психотропных веществ, табака или алкоголя, а также от других веществ, которые используются или могут использоваться с целью одурманивания, поощрения их употребления, производства, распространения или приобретения, кроме произведений искусства; Нецензурные высказывания, слова, непристойные жесты, кроме случаев использования в произведениях искусства или воспроизведения в сообщениях о новостях дня или текущих событиях, имеющих характер обычной пресс-информации; Призывы играть в азартные игры; Демонстрация крупным планом тела умершего человека (либо умирающего, либо жестоко изуродованного человека, кроме случаев, если такая демонстрация необходима для идентификации личности, при условии предупреждения зрителей о сценах жестокости).

Или соответственно, к п. 6 ст. 42, перед самым комментарием сайта следует обеспечить предупреждение о потенциальной вредности такой информации для детей.

Комментарии по освещению войны такого типа (регулирует статья 119 "Ограничения по содержанию информации в медиа, связанные с вооруженной агрессией"):

информацию о вооруженной агрессии против Украины как внутреннем конфликте, гражданском конфликте или гражданской войне, если следствием этого является разжигание вражды или ненависти или призывы к насильственному изменению, свержению конституционного строя или нарушению территориальной целостности; недостоверные материалы относительно вооруженной агрессии и действий государства-агрессора, его должностных лиц и организаций в случае, если следствием является разжигание вражды или ненависти или призывы к насильственному изменению, свержению конституционного строя или нарушению территориальной целостности; программы и материалы с участием персон, внесенных в Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности; музыку, видеограммы, клипы, распространение которых запрещено в соответствии с частью второй ст. 15 Закона "О культуре" (т.е. изготовлены после 1991 года россиянами, не осудившими вооруженную агрессию).

Также ранее Телеграф писал, что "1+1" издал в эфире песню российского певца. Нарушает ли это закон.