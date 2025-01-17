Що з обіцяним "гігаватом Зеленського". Нардеп розповів правду

Скільки генерації побудували насправді

Народний депутат України Ярослав Железняк з'ясував, що насправді відбувається з обіцяним президентом України Володимиром Зеленським гігаватом енергетичної потужності. І виявилось, що ситуація неоднозначна.

Як зазначив нардеп у Telegram, на питанні того, чи дійсно з "гігаватом Зеленського все добре" можна ставити крапку.

"Ставимо крапку в питанні "а як там гігават Зеленського?". Коротко — навіть чверть не збудували… Нагадаю, Міненерго декілька разів заявляло, що вони задачу цю виконали (в Офіс теж так доповідали). А експерти і ЗМІ ставили під сумнів", — наголосив депутат.

Він додає, що направив офіційно своє питання до Укренерго і отримав остаточну відповідь. Виявилось, що наразі ніякого гігавата навіть близько немає.

"Навіть половини. Виходить 13% від цього. Сумарно за 2024 рік виходить…133 МВт… Все️ (думаю, навіть трохи менше, це вже як рахувати)", — сказав депутат.

Нагадаємо, що у червні 2024 року на конференції з відновлення в Берліні президент Володимир Зеленський заявив про те, що за допомогою партнерів Україна має намір побудувати у 2024 році до 1 ГВт газової маневрової генерації та ще 4 ГВт у найближчі роки.

Водночас, за словами президента, внаслідок ударів російських ракет і дронів знищено 9 ГВт потужності України. А пік споживання енергії в Україні минулої зими становив 18 ГВт.

"Шах і мат, любі енергетичні корупціонери. Щасливої пробіжки до кабінету на 4 поверх для пояснень", — додав Железняк.

Раніше "Телеграф" писав, що в Раді пояснили, чи є підстави підняти ціни на світло та газ.