Что с обещанным "гигаваттом Зеленского". Нардеп рассказал правду

Сколько генерации построили на самом деле

Народный депутат Украины Ярослав Железняк выяснил, что на самом деле происходит с обещанным президентом Украины Владимиром Зеленским гигаваттом энергетической мощности. И оказалось, что ситуация неоднозначная.

Как отметил нардеп в Telegram, на вопросе, действительно ли с "гигаваттом Зеленского все хорошо" можно ставить точку.

"Ставим точку в вопросе "а как там гигаватт Зеленского?". Коротко — даже четверть не построили… Напомню, Минэнерго несколько раз заявляло, что они эту задачу выполнили (в Офис тоже так докладывали). А эксперты и СМИ ставили под сомнение", – подчеркнул депутат.

Он добавляет, что направил официально свой вопрос в Укрэнерго и получил окончательный ответ. Оказалось, что пока никакого гигаватта нет.

"Даже половины. Выходит 13% от этого. Суммарно за 2024 год выходит…133 МВт… Все️ (думаю, даже чуть меньше, это уже как считать)", — сказал депутат.

Напомним, что в июне 2024 года на конференции по восстановлению в Берлине президент Владимир Зеленский заявил о том, что с помощью партнеров Украина намерена построить в 2024 году до 1 ГВт газовой маневровой генерации и еще 4 ГВт в ближайшие годы.

В то же время, по словам президента, в результате ударов российских ракет и дронов уничтожено 9 ГВт мощности Украины. А пик потребления энергии в Украине прошлой зимой составил 18 ГВт.

"Шах и мат, дорогие энергетические коррупционеры. Счастливой пробежки в кабинет на 4 этаж для объяснений", — добавил Железняк.

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