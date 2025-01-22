Трамп припустив запровадження нових санкцій проти Росії: яка умова

Якщо Кремль відмовиться від переговорів, йому доведеться зіткнутися з новими санкціями США

Новий президент США Дональд Трамп не виключив впровадження додаткових санкцій проти російського режиму. Санкції буде введено у тому випадку, якщо Кремль почне відмовлятися від переговорів щодо миру в Україні.

Про це Трамп заявив 21 січня під час спілкування з журналістами у Білому домі. У відповідь на запитання журналістів, чи чекають на РФ нові санкції, якщо російський правитель Володимир Путін відмовиться від переговорів, Трамп відповів, що це "звучить імовірно".

Також під час виступу Трамп додав, що скоро поговорить із Путіним. За словами нового президента США, він готовий зустрітися з ним у будь-який час, коли російський правитель захоче.

"Президент Зеленський хотів би миру, але для цього потрібні двоє", – пояснив Трамп.

Окрім цього, він заявив, що вже обговорював війну з російським союзником, правителем Китаю Сі Цзіньпіном. Трамп повторив свою заяву про те, що війна України та Росії, мовляв, не мала б починатися.

"Війна не мала починатися, і якби у вас був грамотний президент – якого не було – то й війни не було б", – додав він.

Як повідомлялося раніше, глава Держдепартаменту США Марко Рубіо повідомив, що Трамп рішуче налаштований досягти миру в Україні та принести довгострокову стабільність до Європи. Однак він додав, що для цього обом сторонам доведеться піти на компроміси.

Тим часом понеділок, 20 січня, під час привітання Дональда Трампа з інавгурацією та вступом на посаду глава Кремля заявив про бажання розпочати переговори щодо ситуації в Україні. При цьому він повторив, що Москва прагне "довгострокового миру", а не "короткочасного припинення вогню", і додав, що він "боротиметься за інтереси Росії". Тим самим він фактично виключає будь-які компроміси.