В Воздушных Силах сделали заявление о переводе бойцов в другие подразделения

Обратились и в СМИ

В Воздушных силах ВСУ (ВС) обратились к медиа и публичным лицам с призывом не манипулировать на теме перевода или службы военных из одного подразделения в другое. Посоветовав внимательно подбирать комментарии к тем или иным ситуациям.

Об этом говорится в сообщении ВС. Отмечается, что эта тема очень чувствительна для общества, поэтому без особой необходимости ее лучше не поднимать.

Если же медиа или публичное лицо хочет осветить в сети проблему, сначала следует обратиться в ведомство за комментарием, получив нужную информацию.

"Напоминаем, что в Воздушных Силах работают горячие линии для обратной связи, в том числе по недопущению случаев несанкционированных переводов военнослужащих Воздушных Сил в другие роды и виды Вооруженных Сил Украины", — пишут в ВС.

К тому же в Воздушных Силах отметили, что если случаи о переводе военных без их согласия имеют место, следует сообщать в ведомство. ВС заверили, что соответственно будут реагировать.

"В настоящее время определены высокотехнологичные военно-учетные специальности, по которым запрещен перевод военнослужащих Воздушных Сил в другие роды и виды ВСУ", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Воздушных Силах была создана комиссия по переводу военных в пехоту.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что главком ВСУ Александр Сырский прокомментировал заявления о переводе бойцов Воздушных Сил в пехоту.