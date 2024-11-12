Прогулював уроки з користю: як виглядає школа, де навчався Зеленський та які у нього були оцінки (фото)

У школі Володимир був активістом та зіркою театру

Президент України Володимир Зеленський народився у Кривому Розі, де зараз живуть його батьки. Там він закінчив гімназію і здобув вищу освіту, щоправда, за фахом жодного разу не працював.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає школа, в якій навчався глава держави та які йому ставили оцінки. Ще зі шкільних років Володимир Зеленський виявляв лідерські якості та швидко завоював популярність.

У якій школі навчався Зеленський та яким був учнем

Шкільну освіту майбутній президент України здобув у криворізькій гімназії №95. У 2019 році навчальний заклад лідирував серед загальноосвітніх шкіл Дніпропетровської області, учні яких здобули найвищі бали з ЗНО.

Володимир Зеленський був дуже активним учнем, займався танцями, грав на гітарі та був зіркою шкільного театру. Зі шкільних предметів йому найбільше подобалася англійська мова. Загалом, Зеленський навчався добре, у нього було лише дві четвірки (по українській та російській мові), а решта — п’ятірки.

Володимир Зеленський був у школі активістом

Заступник директора гімназії №95 Валентина Ігнатенко у 2019 році в інтерв’ю розповіла, що Володимир з дитинства був цілеспрямованим, і на внутрішньому шкільному обліку як "хуліган" не стояв. Жінка зізналася, що президент у школі був дуже енергійним, але не створював ситуацій, через які його б батьків викликали до директора.

Володимир Зеленський у школі грав у театрі та займався танцями

Щоправда, сам Володимир Зеленський в одному з інтерв’ю згадував, що хуліганив у юні роки, свою правоту він зазвичай доводив кулаками, а не через переговори. Він не підробляв підписи та не стирав поганих оцінок у щоденнику, але школу іноді прогулював, проте це робилося з користю. Разом з однокласниками Володимир ходив до дитячого будинку творчості, там вони репетирували свої номери, а потім виступали на заводах та виробництві.

Школа, де навчався Володимир Зеленський

В 11 класі Зеленський організував команду випускників та зіграв у КВК з командою вчителів, тоді учні здобули перемогу. У школі Володимир не лише знайшов своє покликання, а й друзів, із якими далі продовжував свій творчий шлях.

Володимир Зеленський в 11 класі організував команду КВК

"Телеграф" писав раніше, що у Путіна є зять Зеленський. Який вигляд він має і чи є він родичем президента України.