Продлится ли аномальная зимняя "жара" 28 января в пяти крупнейших городах Украины

Харьков 28 января станет самым "холодным" городом из этого списка

Аномальная зимняя "жара" продолжается в Украине. Судя по последним прогнозам, отступать пока она не собирается.

"Телеграф", ссылаясь на данные "Укргидрометцентра", рассказывает о прогнозе погоды на 28 января для 5 крупных городов. Речь идет о Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и Львове.

Киев

В столице Украины завтра, 28 января, будет также тепло, как и сегодня: +7…+9 градусов тепла. А ночь ожидается даже теплее (в среднем на 1 градус) — +4…+2 градуса. Осадков не предвидится. Возможна небольшая облачность.

Днепр

В этом областном центре также удержится теплая погода: +6…+8 днем и +4…+2 ночью. Без осадков. Облачно.

Львов

Жителей Львова погода порадует еще большим потеплением. Днем воздух может прогреться вплоть до 14 градусов тепла, а ночью столбики термометров максимум опустятся до +3 градусов. Без осадков, но облачно.

Одесса

В Одессе средняя температура 28 января составит +9…+11 градусов днем и +3…+5 ночью. Облачно и без осадков.

Харьков

Харьков 28 января станет самым "холодным" городом из этого списка. При этом ночи там станут еще теплее. Согласно прогнозу синоптиков, харьковчанам следует ожидать +5…+7 градусов днем и +3…+1 ночью. Без осадков, но с облачностью.

Напомним, ранее мы писали о том, где в Украине 28 января будет до +16 градусов.