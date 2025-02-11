Кличко спрогнозував припинення бойових дій та анонсував "болючий компроміс" (відео)

Він закликав суспільство до єдності

Мер Києва Віталій Кличко сподівається, що закінчення бойових дій в Україні відбудеться за місяць-два. Проте він очікує, що це може статися в результаті дуже болючого для українців компромісу.

Про це він заявив на Форумі "Демократична стійкість України під час війни та в період відновлення", повідомляє Telegram-канал "Новини.LIVE". За його словами, в цьому компромісі може не бути позитиву.

Кличко додав, що коли війна призупиниться, почнеться виборчий процес. Він висловив побоювання, що це може викликати "боротьбу на знищення в суспільстві".

"Я дуже боюсь, щоб не були якісь там заворушення в цьому напрямку, і не дай Бог говорити про якесь громадянське протистояння", — сказав Кличко.

За його словами, в таких реаліях особливо важлива єдність. Всі гілки влади та суспільство мають об'єднатися.

Як повідомляв "Телеграф", за даними західних ЗМІ, адміністрація президента США поставила на паузу реалізацію мирного плану щодо України. Спецпредставник з питань України та Росії, генерал Кіт Келлог перед цим проведе індивідуальні переговори з союзниками по НАТО.