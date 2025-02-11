Кличко спрогнозировал прекращение боевых действий и анонсировал "болезненный компромисс" (видео)
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Он призвал общество к единству
Мэр Киева Виталий Кличко надеется, что окончание боевых действий в Украине произойдет через месяц-два. Однако он ожидает, что это может стать результатом очень болезненного для украинцев компромисса.
Об этом он заявил на Форуме "Демократическая устойчивость Украины во время войны и в период восстановления", сообщает Telegram-канал "Новости.LIVE". По его словам, в этом компромиссе может не быть позитива.
Кличко добавил, что когда война приостановится, начнется избирательный процесс. Он выразил опасение, что это может вызвать "борьбу на уничтожение" в обществе.
"Я очень боюсь, чтобы не было каких-то беспорядков в этом направлении, и не дай Бог говорить о каком-то гражданском противостоянии", — сказал Кличко.
По его словам, в таких реалиях особенно важно единство. Все ветви власти и общество должны объединиться.
Как сообщал "Телеграф", по данным западных СМИ, администрация президента США поставила на паузу реализацию мирного плана по Украине. Спецпредставитель по Украине и России генерал Кит Келлог перед этим проведет индивидуальные переговоры с союзниками по НАТО.