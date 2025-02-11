Будут проходить не только парни: что будет, если студент откажется от военной подготовки

В ТЦК рассказали, что и девушкам придется проходить определенную часть подготовки

С сентября 2025 года в Украине стартует обновленная программа базовой общевойсковой подготовки (БОВП) для студентов, которая станет обязательной дисциплиной в учреждениях высшего образования. Если соискатели образования отказываются от ее прохождения или не получат удовлетворительной оценки, могут быть отчислены из вуза.

Об этом сообщила представитель Ровенского областного ТЦК и СП Татьяна Камеристова в эфире телеканала "Киев24". По ее словам, теоретическая часть курса будет обязательна для всех студентов, независимо от пола .

Практическую часть будут проходить только парни , тогда как девушки смогут участвовать по желанию и при отсутствии медицинских противопоказаний.

"Это обязательная дисциплина, теоретическая часть которой будет проходить в вузах, а практическая подготовка — в учебных центрах ВСУ, обычные военные обучение. Если студенты неуспешно проходят или не составляют, это может привести к тому, что студент будет отчислен. Это фактически будет учебная дисциплина, включенная в курс учебного заведения", — объясняет Камеристова.

Представительница ТЦК добавила, что программа БОВП будет включать ключевые знания и навыки , необходимые для потенциальных военнослужащих. Среди них:

оказание к медицинской помощи;

основы тактики;

знание международного гуманитарного права;

владение стрелковым оружием.

Напоминаем, что программа БОВП предусматривает 300 академических часов, которые разделены на:

90 часов теоретических занятий в учебных заведениях;

в учебных заведениях; 210 часов практической подготовки в воинских частях и учебных центрах ВСУ.

Базовую общевойсковую подготовку должны пройти мужчины-студенты до 25 лет, признанные пригодными к военной службе.

Также в программу добровольно могут присоединиться женщины, но только при постановке на воинский учет.

После успешного прохождения курса студенты примут военную присягу и получат сертификат, который освобождает их от обязательной срочной службы.

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