Данилов не доїхав? Зеленський призначив посла в Молдові та змінив посла в Уругваї

Спочатку на посаду посла України в Молдові пропонували колишнього секретаря РНБО Олексія Данилова, але його так і не призначили

Президент України Володимир Зеленський 7 лютого призначив двох нових послів України. Так, призначено посла України в Республіці Молдова (і це не Олексій Данилов, якого могли призначити послом після звільнення з посади секретаря Ради національної безпеки та оборони), та нового посла України у Республіці Уругвай.

Відповідні укази опубліковано на сайті президента України. Зазначається, що у Молдові послом стане Паун Роговей, послом в Уругваї призначили Юрія Клименка, який також залишається в.о. посла України в Аргентині.

Паун Роговей – український дипломат з величезним стажем роботи в Румунії та Молдові. У Румунії Роговей займав посаду другого та першого секретаря, а потім й радника посольства з 2000 по 2010 роки та з 2017 по 2020 роки. З 2020 року – тимчасовий повірений у справах України в Румунії. У період з 2012 по 2017 роки перебував у відрядженні в Молдові, як радник українського посольства.

Юрій Клименко з 2022 року перебуває на посаді посла України в Аргентині. До цього займав низку важливих дипломатичних посад, в тому числі був постпредом України у відділенні ООН в Женеві, генеральним консулом України в Греції та Іспанії. Вільно володіє іспанською мовою та має великий досвід роботи в іспаномовних державах (Аргентина та Уругвай – іспаномовні держави).

При цьому спочатку на посаду посла України в Молдові пропонували колишнього секретаря РНБО Олексія Данилова. Проте він так і не став послом, а зняти його кандидатуру могли через особисті обставини Данілова – зокрема, через стан його здоров'я.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський підписав низку указів про кадрові перестановки серед послів України. Вони торкнулись не тільки представників у країни світу, а й в ООН. При цьому після першої хвилі звільнень та призначень було анонсовано, що перестановки у посольствах України продовжуватимуться. Щонайменше три десятки послів в різних державах опинилися перед перспективою втратити посаду через переведення на інше місце роботи, або заміну.