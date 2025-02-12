Віталій Володимирович Кличко: досьє, біографія

Колишній боксер — володар чемпіонських поясів за п’ятьма версіями та абсолютний чемпіон світу у важкій вазі

Дата народження: 19.07.1971 (53 роки)

Хто такий: український державний діяч, політик, мер Києва, професійний боксер

Громадянство: українець

Зріст: 202 см

Вага: 112 кг

Сімейний стан: розлучений

Знак Зодіаку: Рак

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Віталій Володимирович Кличко, завдяки наполегливій праці, вписав своє ім'я в історію світового спорту і для багатьох став прикладом для наслідування. Завершивши боксерську кар'єру спортсмен вирішив піти в політику і не побоявся взяти активну участь у двох українських революціях.

Зрештою Віталій Кличко став видатним українським політичним діячем і градоначальником Києва. Одні — пророкують йому президентську кар'єру, другі ж — звинувачують у зв'язках із криміналітетом.

"Телеграф" зібрав для вас цікаві факти та основні віхи з біографії Віталія Кличка — відомого політика та видатного спортсмена.

Освіта

Віталій Кличко народився 19 липня 1971 року в селі Біловодське (Киргизстан) у родині військовослужбовця та вчительки молодших класів.

Його батько був військовим льотчиком і саме тому сім’ї часто доводилося переїжджати. Вони встигли пожити в Казахстані, Чехословаччині та Прибалтиці, а 1984 року перебралися до Києва.

Біографія Віталія Кличка має одну цікаву деталь — його рід походить з Черкащини і він має старовинне козацьке коріння. Його прадід та інші родичі по лінії батька постраждали під час репресій 1920—30-х років, а частина сім’ї загинула під час голоду. Прадід і його сім’я по лінії матері батька, що мали єврейське коріння, розстріляли німці під час Голокосту в 1940-х роках.

У Києві Віталій Кличко навчався у школі №69. З 1989 по 1991 він служив в армії. Термінова служба проходила в Умані, у частині ВПС СРСР.

1996 року Кличка було звільнено в запас у званні капітана ВПС. Після армії вступив до Переяслав-Хмельницького педагогічного інституту ім. Драгоманова, звідки випустився викладачем фізичного виховання 1995 року.

Віталій Кличко є кандидатом наук у галузі фізичного виховання та спорту. Його дисертацію було присвячено "Методиці визначення здібностей боксерів у системі багатоетапного спортивного відбору".

Віталій також закінчив Національну академію державного управління при президенті України та став магістром "Управління суспільним розвитком" у 2011 році.

Сім’я

Віталій Кличко 26 квітня 1996 року одружився з моделлю, спортсменкою та співачкою Наталією Єгоровою. У пари троє дітей – сини Єгор-Даніель (2000) та Максим-Олександр (2005), а також дочка Єлизавета-Вікторія (2002). Діти мають американське громадянство за правом народження.

У 2022 році мер Віталій Кличко оголосив, що розлучається з дружиною після 26 років шлюбу.

Шлюбно-розвідний процес пройшов мирно — пара розділила майно і розійшлася без зайвого галасу. Варто зазначити, що особисте життя Віталія Кличка ніколи особливо не афішувалося.

Боксерська кар’єра

За часів так званої "перебудови" дуже популярними та модними стають східні єдиноборства та у віці 14 років Віталій починає займатися спортом – кікбоксингом, боксом та карате.

Спочатку він приділяв велику увагу кікбоксингу — саме з цього виду спорту розпочалася його успішна спортивна кар’єра.

Шість разів ставав чемпіоном світу з кікбоксингу — спочатку двічі серед любителів, а потім і чотири рази серед професіоналів. Виступав він у надважкій вазі. На кікбоксерському рингу Кличко провів 35 поєдинків — 34 із них він виграв (22 достроково).

Єдиний його програш як кікбоксера – це нокаут від британця Пола Ріда.

Після успішного періоду у кікбоксингу у 1990-х роках Кличко вирішує зосередитись на боксі. Як "аматор" Віталій Кличко провів 95 боїв і здобув 80 перемог (72 нокаутом). Також йому було зараховано 15 поразок.

1995 року спортсмен став чемпіоном світу з боксу серед військовослужбовців, вигравши велику кількість боїв.

Віталій мав брати участь на Олімпіаді в Атланті, але у нього виявили позитивний тест на стероїди, які він застосовував для лікування травми, що не стало виправданням для олімпійського комітету. Через це Віталій не зміг взяти участь в Олімпіаді. Натомість від України виступив його рідний брат — Володимир Кличко.

Після успішної кар’єри у аматорському боксі дебютував на професійному рингу одночасно із братом у листопаді 1996 року.

Брати уклали контракт із Universum Box-Promotion та увійшли під опіку німецького тренера Фріца Здунека. Перші поєдинки Віталія та його брата проходили лише у Німеччині. Перші 10 поєдинків Віталій виграв достроково до 2-го раунду.

Через три роки після дебюту на професійному рингу — 1999 року — Віталій завоював титул чемпіона світу у важкій вазі за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO), перемігши видовищно Хербі Хайда нокаутом.

З цією перемогою було поставлено світовий рекорд — Кличко провів 25 послідовних перемог нокаутом, які завершив у першій половині бою — до 6 раунду.

Вже наступного року Віталій поступився чемпіонським титулом за версією WBO американцю Крісу Берду.

У поєдинку з ним Кличко зазнав першої поразки у професійній кар’єрі. Бій було зупинено через травму українця.

Після піврічної реабілітації Віталій повернувся на ринг та розпочав нове сходження. Поразка зробила боксера ще сильнішим і більш мотивованим.

Влітку 2003 року в Лос-Анджелесі відбувся найвідоміший бій Віталія Кличка, в якому українець боксував із британцем Ленноксом Льюїсом. Американські ЗМІ назвали цей бій "битвою гладіаторів". Поєдинок був зупинений у 6 раунді через розтин над оком українця – перемогу віддали Льюїсу, хоча на той час Кличко лідирував.

Результати зустрічі й досі вважають суперечливими, а перемогу британця називають несправедливою. Після цього Льюїс пішов із боксу, а Віталій Кличко отримав світову славу.

У грудні 2003 року Кличко повернувся на ринг, а у квітні 2004 знову завоював чемпіонський пояс у найпрестижнішій версії – WBC. Тоді він розбив Корі Сандерса із ПАР.

У 2005 році українець мав зустрітися з Хасимом Рахманом. Бої скасовували чотири рази і щоразу причиною ставали травми Кличко. У грудні 2005 року після 4-ї травми Кличко несподівано оголосив про свій намір піти з боксу. Але вже за три роки спортсмен повернувся і в грудні 2008 року в Німеччині провів свій перший бій після перерви — тоді український боксер бився з Семюелом Пітером, чемпіоном за версією WBC.

Цього ж 2008 року Віталій разом із братом Володимиром об'єднали всі титули. Таким чином вони стали першими братами в історії боксу, які одночасно утримували всі пояси.

Пізніше Кличко провів ще 9 боїв, остаточно завершивши спортивний період біографії у 2012 році. У 2016 році спортсмен отримав від Всесвітньої боксерської ради титул "вічного" чемпіона у важкій вазі.

У 2016 році спортсмен отримав від Всесвітньої боксерської ради титул "вічного" чемпіона у важкій вазі. Він також Член Міжнародного залу боксерської слави. Посідає 35-те місце в рейтингу найкращих боксерів усіх часів незалежно від вагової категорії за версією BoxRec.

Статистика боїв

За 6 років у боксі Кличко зібрав 95 перемог, з яких 80 закінчилися нокаутами. Усього спортсмен має 15 поразок.

Як професійний боксер він провів 47 поєдинків, у 45 з яких переміг (41 нокаутом). За професійну кар’єру він отримав 2 поразки.

Цікаво, що сила удару Володимира Кличка складає 700 кілограмів.

Нокаути

Загалом Віталій Кличко має за плечима 72 нокаути.

За час виступів на професійному рингу йому вдалось провести 41 нокаут.

Останній бій

Останній бій спортсмена за титул чемпіона світу за версією World Boxing Council відбувся у вересні 2012-го. Його противником став німецький боксер-професіонал Мануель Чарр.

Результатом зустрічі стала перемога Віталія технічним нокаутом у 4-му раунді: Віталій Кличко в другому раунді відправив німця в нокдаун, а потім лівим боковим розсік йому брову. Закривавлений Чарр рвався продовжувати бій, але лікар у четвертому раунді повідомив рефері, що поєдинок потрібно зупинити.

За статистикою, це стало 10-м успішним захистом титулу чемпіона світу за версією WBC.

Політична кар’єра

У 2004 році, під час перерви в боксерській кар'єрі, 33-річний Кличко вирішив спробувати себе в політиці. Він досить активно підтримав "Помаранчеву революцію" і проявив себе як прихильник демократичних західних цінностей.

У 2005 році був запущений політичний проєкт боксера — партія "УДАР" (спочатку називалася "Нова країна"). У березні 2006 року Віталій Кличко одночасно балотувався до Верховної Ради та Київради як лідер Блоку "Пора-ПРП", а також боровся за посаду міського голови Києва.

На виборах міського голови Києва він посів друге місце, а на парламентських виборах блок "Пора-ПРП" не подолав 3% бар'єр і не пройшов до Ради.

Віталій Кличко отримав хороший досвід і не полишав планів зайняти свою нішу в українській політиці.

У 2008 році на дострокових виборах міського голови Києва Кличко знову програв своїм опонентам і виявився лише третім.

Після поразки на мерських виборах-2008 він все ж таки став депутатом Київради і привів до столичного парламенту "Блок Віталія Кличко", куди увійшли як політики, так і бізнесмени.

У 2010 році політична партія "Нова Країна" була перейменована в партію УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи), яку очолив Віталій Кличко.

Тоді ж колишній боксер починає активно готуватись до виборів до Верховної Ради. Віталій Кличко займає більш радикальну позицію і стає одним із лідерів опозиції режиму Януковича та "регіоналів".

Восени 2012 року Віталій Кличко святкував свою першу велику політичну перемогу — партія "УДАР" пройшла до парламенту. Тоді фракція із 42 народних депутатів стала ядром демократичної опозиції.

Потім Віталій Кличко став одним із лідерів та активних діячів Євромайдану — він постійно перебував серед мітингувальників і брав участь у сутичках із "Беркутом".

У березні 2014 року Кличко офіційно відмовився від участі в президентській кампанії, заявив про підтримку Порошенка і розповів про свої амбіції вкотре поборотися за посаду міського голови Києва.

У травні 2014 Кличко переміг на виборах мера Києва і склав мандат народного депутата. Восени 2015 року кияни знову переобрали Віталія Кличка мером, щоправда, лише з другої спроби. Тоді в другому турі він переміг Борислава Березу.

У жовтні 2020 року знов брав участь у виборах міського голови Києва і здобув перемогу ще в першому турі: за нього проголосувало більше половини жителів столиці. Таким чином Кличко в 3-й раз обійняв посаду міського голови Києва строком на 5 років.

Наразі Кличко є чинним мером столиці.

Статки та доходи

Згідно з декларацією, у власності мера Києва знаходиться квартира площею 251,8 кв. м. у Києві, заміський будинок відпочинку (785,5 кв. м) та земельна ділянка (2 500 кв. м) у селі Лютіж Київської області. А сам він зареєстрований у квартирі брата площею 43,6 кв. м.

За 2023 весь дохід Кличка склала його зарплата мера — 1 003 636 гривень (близько $25,5 тис.). Також він вказав у декларації 338,5 тис. гривень ($8,6 тис.), $35,8 тис. та €3 на банківських рахунках. І ще готівкою 209,4 тис. гривень ($5,3 тис.), $52,2 тис. та €68,3 тис.

Мер також володіє мотоциклом Fine Custom Puncher 2009 року випуску, причепом Ironhorse Widebody (2013) та автомобілем Land Rover Discovery (2013).

Віталій Кличко задекларував антикварний камінний годинник другої половини XIX століття Jacques Murray, сім наручних чоловічих годинників (два IWC, три Frank Muller і два Mont Blanc) і рояль Yamaha.

Варто зазначити, що будинок відпочинку у Лютежі під Києвом загальною площею 785,5 кв. м та вартістю 69 125 021 гривень меру передала колишня дружина Наталія Єгорова після розлучення.

Також вона передала Кличку права на автомобіль Land Rover Discovery 3.0 2013 випуску. Машину оцінено у 911 436 гривень.

Братам Кличкам належить готель "11 дзеркал" на вул. Б. Хмельницького (Київ), який було відкрито у 2012 році.

Хобі

Віталій Кличко зізнається, що спорт — це і є його основне захоплення. Також серед хобі мера Києва — гра у шахи, дайвінг та настільний теніс. Крім цього, колишній боксер пише вірші, але видавати їх не планує.

Відомо, що Кличко грав у шахи зі знаменитим гросмейстером Володимиром Крамником. Показовий матч був захоплюючим та динамічним. Володимир Крамник здобув у поєдинку перемогу, але запропонував в останній момент нічию.

"Крамник перед тим, як поставити мені шах, запропонував нічию. Я погодився", — розповів після партії Кличко.

Компромат

За інформацією низки ЗМІ, пробитися до великої слави і стати великими спортсменами братам Кличкам допомогли кримінальний авторитет, керівник найбільшого бандитського угруповання в Україні Віктор Рибалко (на прізвисько "Рибка") і колишній газовий магнат, який втік до Росії — глава "Нафтогазу України", київський депутат Ігор Бакай.

За непідтвердженими даними, між братами Кличком, Бакаєм і "Рибкою" була укладена угода, згідно з якою глава "Нафтогазу" і кримінальний авторитет вкладають гроші в спортивну кар'єру Кличків і підшукують їм промоутера зі світовим ім'ям, а спортсмени, зі свого боку, повинні були довічно виплачувати їм половину з усіх своїх доходів: гонорарів, отриманих за бої, рекламну діяльність, книговидавництво та ін.

Брати Клички не люблять згадувати цю сторінку зі своєї біографії і ніяк не коментують зв'язки з криміналітетом. Віталій не заперечує своє знайомство з вищезгаданими особистостями, але каже, що вони не мають ніякого стосунку до становлення їхньої з братом спортивної кар'єри.

Віталій Кличко також потрапляв і в сексуальний скандал, коли хакери зламали його поштове листування і злили в мережу інформацію про те, що в одруженого спортсмена є безліч романів "на стороні" і велика кількість коханок.

Також стверджувалося, що в 2013 році Зоряна Вишинська народила від Кличка позашлюбну дитину.

Починаючи з 2019 року Віталій Кличко регулярно потрапляє у гучні тендерні скандали — його неодноразово звинувачували у незаконній забудові Києва та "зливі" тендерів наближеним компаніям. Крім цього, фахівці не раз звертали увагу на те, що при Кличку Київ втрачає зелені зони, а не приростає ними.

18 жовтня 2019 року НАБУ за зверненням депутатів Київської міськради відкрило кримінальне провадження про можливу державну зраду та розкрадання державних коштів мером Києва Віталієм Кличком та його двома заступниками під час забудови столиці. Кличка звинуватили у розкраданні коштів при реконструкції Шулявського мосту, сприянні незаконному збагаченню приватних осіб за рахунок грошей міського бюджету, самовільному захопленню земельних ділянок, несанкціонованій забудові та незаконній реконструкції житлових та нежитлових будівель у Києві.

У травні 2021 року Головне управління Державної фіскальної служби України повідомило про проведення понад 30 обшуків у комунальних підприємствах Києва, департаментах Київської міської державної адміністрації, а також будинки у соратника Віталія Кличка. Причини проведення слідчих заходів були пов’язані з ухиленням від сплати податків та зловживанням повноваженнями. Коментуючи обшуки, президент України Володимир Зеленський назвав виправданими слідчі дії, заявивши, що адміністрації Києва "не треба було красти гроші".

Варто зазначити, що Кличко заперечує всі звинувачення на свою адресу та називає їх підступами політичних опонентів.