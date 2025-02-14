Не внес 100 млн гривен залога: украинского нардепа взяли под стражу

Сторона обвинения обращалась в суд с ходатайством об изменении меры пресечения

Высший антикоррупционный суд взял под стражу народного депутата Виктора Бондаря. Дело в том, что он не внес 100 млн грн залога, определенного ему как меру пресечения по делу о завладении средствами АО "Укрзализныця".

Об этом в пятницу, 14 февраля, сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, при этом не называя фамилии. Однако по информации "Слово и дело", речь идет именно о Бондаре.

Отмечается, что он не выполнил постановление Высшего антикоррупционного суда о применении к нему меры пресечения в виде залога в размере 100 млн грн.

"Учитывая, что подозреваемый не внес 100 млн грн залога, определенного судом, сторона обвинения обратилась в суд с ходатайством об изменении меры пресечения из залога на содержание под стражей с альтернативой внесению залога. Заслушав доводы сторон, суд частично удовлетворил ходатайство и применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения 100 млн грн залога. Во исполнение решения суда подозреваемый взят под стражу в зале суда", – пишет САП.

Предыстория

САП и НАБУ сообщили о подозрении Виктору Бондарю. По версии следствия, подозреваемый нардеп Бондарь и предприниматель Владимир Котляр разработали схему, которая предусматривала поставки продукции УЗ по завышенным ценам. Для этого они вступили в сговор с членами организованной группы, которая являлась своеобразным "бэк-офисом" общества, неформально контролировала его деятельность и за определенный процент от суммы закупок могла обеспечить победу "нужных" компаний в тендерах УЗ.

В течение 2021-2022 годов УЗ заключила договоры с подконтрольными предпринимателю компаниями, осуществившими поставки продукции по ценам выше рыночных. В результате реализации схемы Укрзализныця понесла убытки на сумму более 140 млн грн

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в январе текущего года генерала Галушкина снова взяли под стражу. При єтом, суд исключил возможность залога.