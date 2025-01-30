Ворогував із Кучмою і пережив шість замахів: куди зник ексмер Одеси Гурвіц і що говорить про війну

За крісло мера Одеси Едуард Гурвіц боровся сім разів

Відомий політик Едуард Гурвіц, колишній мер Одеси, яка продовжує страждати від російських обстрілів, є доволі скандальною особистістю. Він фігурував у багатьох інцидентах, пов’язаних здебільшого з місцевими виборами.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, куди зник Едуард Гурвіц, котрий сьогодні, 30 січня, відзначає своє 77-річчя. Ми дізналися, що ексголова Одеси говорить про війну, розв’язану Росією.

Що відомо про Едуарда Гурвіца

Едуард Гурвіц був двічі мером Одеси (з 1994 по 1998 рік і з 5 квітня 2005 по 6 листопада 2010), а також депутатом України. Він активно просував курс на зміцнення незалежності нашої країни, європейської та євроатлантичної інтеграції та декомунізації.

Едуард Гурвіц був народним депутатом України

Свою політичну кар’єру Гурвіц розпочав у 1990 році, а за чотири роки переміг на виборах мера Одеси, які проводились у новому стилі. Тоді Едуард сприяв сходу на президентську посаду Леоніда Кучми, з яким був у дружніх стосунках.

Але за чотири роки між ними стався конфлікт, який із фаворита зробив Гурвіца ворогом Кучми. У мережі пишуть, що в період протистояння між Кучмою та Павлом Лазаренком політик Едуард Гурвіц відкрито підтримав Лазаренка і навіть називав Кучму "рудим тарганом". Запис цієї розмови потрапив до експрезидента, а передав її Руслан Боделан.

Едуард Гурвіц сім разів боровся за посаду мера Одеси

Саме з ним у 1998 році у Гурвіці була боротьба за посаду мера Одеси й він її виграв. Однак Боделан, на бік якого став Кучма, подала судовий позов, вимагаючи скасування результатів виборів через масові фальсифікації. У результаті суд визнав підсумки виборів недійсними, а до перевиборів Едуарда Гурвіца як кандидата допущено не було.

Сам Гурвіц у своєму інтерв’ю "Гордону" розповів, що проти нього тоді вели боротьбу і розпочалася ціла серія замахів на його життя. Була спроба здійснення шести замахів, трьох злочинців було офіційно спіймано. Колишній мер Одеси зазначив, що тричі йому життя рятував загін "Альфа".

Едуарда Гурвіца намагалися вбити шість разів

Загалом за крісло мера Одеси Едуард Гурвіц боровся сім разів. У 2005 році, коли влада перейшла до Віктора Ющенка, якого підтримував Гурвіц на Майдані, він знову обійняв посаду мера. У тому ж році Віктор Ющенко окремим указом визнав незаконним указ Кучми від 26 травня 1998 року, внаслідок якого Гурвіца усунули від влади.

Едуард Гурвіц підтримував Ющенка на виборах

Місцеві вибори у 2010, 2015 та 2020 роках Едуард Гурвіц програв. У 2020 році він посів четверте місце із 4,9% голосів виборців. Перше місце знову дісталося Геннадію Труханову, якого Гурвіц назвав "бандитом", який відслужив у Радянській армії, був звільнений, отримав російський паспорт, а згодом приїхав до Одеси.

Куди пропав Едуард Гурвіц і що говорить про війну

Інформації про те, де зараз перебуває український політик, у відкритому доступі немає, своїх соціальних мереж Гурвіц активно не веде. Однак він неодноразово висловлювався на тему війни з Росією.

Ще у 2014 році Едуард зазначав, що Росія підриває єдність України та висловлював упевненість у тому, що в Одесі мало людей, які хочуть приєднатися до агресора. Гурвіц зазначав, що РФ веде проти України неоголошену війну і що вона схильна до ведення таких військових дій і агресор вирішив, що забравши Крим, треба рухатися далі.

Едуард Гурвіц зник із медійного простору

А коли почалося повномасштабне вторгнення, Гурвіц у своїх рідкісних публікаціях у Facebook писав, що це варварська та страшна війна, але він вірить у неминучу перемогу України.

"Телеграф" писав раніше, що Геннадій Труханов — вже понад 10 років є мером Одеси, з яким пов’язано безліч скандалів. Ми дізналися, що відомо про його сім’ю.