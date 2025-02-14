На Київщині семеро рятувальників допомагали піднятися 250-кілограмовому чоловікові (фото)

Чоловік вагою 250 кг опинився у пастці після падіння

На Київщині чоловік, вага якого перевищує 250 кілограмів, впав з ліжка та не зміг самостійно піднятися. На допомогу довелося викликати рятувальників ДСНС.

Для порятунку залучили сімох фахівців та спеціальне обладнання. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України у Київській області.

Як стало відомо, 13 січня о 13:09 диспетчерська служба Бориспільського району отримала виклик від мешканця села Чубинське. На місце події оперативно виїхали співробітники 23-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Бориспіль та 45-го Державного пожежно-рятувального поста села Проліски.

Рятувальники використали спеціальні підручні засоби, щоб безпечно підняти чоловіка. Завдяки злагодженій роботі бригади ДСНС постраждалого вдалося повернути на ліжко. Чоловік не отримав травм під час падіння та не потребував медичної допомоги.

Нагадаємо, що служба порятунку ДСНС працює цілодобово та готова надати допомогу громадянам у різних нестандартних ситуаціях.

Раніше "Телеграф" писав, що у Сумах рятувальники визволили кота, який пережив російську атаку. Відео порятунку оприлюднили в мережі.