Должны ли студенты сообщать ТЦК о своем поступлении

Юрист рассказал, кто несет за это ответственность

Студенты в Украине имеют право на отсрочку от мобилизации во время военного положения. В частности, люди, которые поступают в учебные заведения, не обязаны сообщать территориальным центрам комплектования (ТЦК) о своем поступлении.

Согласно новым разъяснениям, это должны делать руководители учебных заведений. В случае несвоевременного уведомления администрация учебных заведений может быть оштрафована за нарушение этого обязательства, поясняет адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристи.UA".

К юристу обратился военнообязанный гражданин, который учится в университете и переживал за возможный штраф за то, что не сообщил ТЦК о своем поступлении.

Айвазян уточнил, что студентам не нужно лично обращаться в территориальные центры комплектования для оформления отсрочки. Это можно сделать через платформу "Резерв+".

Адвокат отметил, что учебные заведения должны предоставить эту информацию в ТЦК. В случае несоблюдения этого обязательства руководители учреждений могут быть привлечены к административной ответственности.

"В соответствии с Постановлением КМУ №1487 "Об утверждении Порядка организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов" учебное заведение обязано уведомлять ТЦК о зачислении новых студентов", — подчеркнул юрист.

Напоминаем, что студенты, которые учатся по дневной или дуальной форме в профессионально-технических училищах, профессиональных колледжах, университетах, а также аспиранты, имеют право на отсрочку от мобилизации. Однако в этом правиле есть нюансы, которые следует учитывать.

Согласно статье 23 Закона "О мобилизации", отсрочка действует до момента получения диплома или отчисления из учебного заведения. Однако студенты, переходящие с одного образовательного уровня на другой, могут остаться без отсрочки на определенный период.

Ранее "Телеграф" писал, где и какие повестки будут вручать украинцам в марте. Если человек получил повестку, он обязан явиться в ТЦК в указанный в ней срок.