Рублю знайшли заміну? На окупованій Луганщині продаватимуть китайські юані

Придбати її можна буде лише в чотирьох містах області

На тимчасово окупованій росіянами Луганщині росіяни почали офіційно продавати китайську валюту. Про причини такого рішення не повідомляється.

Про це оголосили у так званому "уряді ЛНР", передає Реальна Газета. Там зазначають, що продаж юаня здійснюватиме підконтрольний Кремлю "Промсвязьбанк", який перший зайшов на захоплені ворогом території.

За інформацією окупантів, купити китайську валюту можна буде лише у кількох відділеннях – у Луганську, Алчевську, Сорокиному (до перейменування – Краснодон) та Старобільську. Росіяни не пояснюють, яким чином юані охопилися на захопленій території.

Запровадження китайської валюти може свідчити про поступову зміну фінансової політики окупаційної влади та спробу диверсифікації розрахунків в умовах міжнародних санкцій.

Варто зазначити, що Китай вже розширює свою економічну присутність на окупованих територіях. Зокрема, китайські компанії інвестують у відбудову Каранського кар’єру, який використовується для постачання щебеню на будівництво інфраструктури в захопленому Маріуполі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що президент США Дональд Трамп підписав указ про підвищення з 10% до 20% мита на китайські товари.