Рублю нашли замену? В оккупированной Луганской области будут продавать китайские юани

Приобрести ее можно будет только в четырех городах области

Во временно оккупированной россиянами Луганской области россияне начали официально продавать китайскую валюту. О причинах такого решения не сообщается.

Об этом объявили в так называемом "правительстве ЛНР", сообщает Реальная Газета. Там отмечают, что продажу юаня будет осуществлять подконтрольный Кремлю "Промсвязьбанк", первый зашедший на захваченные врагом территории.

По информации оккупантов, купить китайскую валюту можно будет только в нескольких отделениях – в Луганске, Алчевске, Сорокино (до переименования – Краснодон) и Старобельске. Россияне не объясняют, как юани оказались на захваченной территории.

Введение китайской валюты может свидетельствовать о постепенном изменении финансовой политики оккупационных властей и попытке диверсификации расчетов в условиях международных санкций.

Следует отметить, что Китай уже расширяет свое экономическое присутствие на оккупированных территориях. В частности, китайские компании инвестируют в восстановление Каранского карьера, который используется для поставки щебня на строительство инфраструктуры в захваченном Мариуполе.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что президент США Дональд Трамп подписал указ о повышении с 10% до 20% пошлины на китайские товары.