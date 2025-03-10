"Видел хуже": подозреваемый в убийстве Фарион рассказал о посещении места преступления

Подозреваемый вел себя довольно сдержанно

Судебные заседания по делу убийства украинского языковеда Ирины Фарион продолжаются. В понедельник, 10 марта, проходит судебное разбирательство в присутствии главного подозреваемого Вячеслава Зинченко. Журналисты перед заседанием спросили у мужчины, какие эмоции он испытал во время посещения места убийства Фарион.

В ответ он заявил: "Честно говоря на учениях в Правом Секторе и хуже видел, поэтому место происшествия как место происшествия". "Сочувствую, но видел хуже, поэтому какого-то невероятного ужаса не почувствовал". Информацию об этом передает телеграмма-канал "Говорит Великий Львов" из зала суда.

На вопрос, что это за учения и когда он их проходил, Зинченко сказал, что, вероятно, они проходили летом 2022 или 2023 года в Ивано-Франковске, Киеве и т.д. Также Зинченко сказал, что он не находился на улице Масарика в день убийства языковеда и не сидел на скамейке.

Человека из фотографий, якобы причастного к преступлению, которое обнародовали СМИ, Зинченко не знает. На остальные вопросы СМИ мужчина отказался отвечать, говоря, что даст информацию непосредственно на судебном заседании.

Ранее "Телеграф" также писал, что во Львове прошел суд над подозреваемым в убийстве Фарион. Зинченко просил футболку, трансляции в Тик Ток и доказательства