Відомий український політолог заявив, що його отруїли: що кажуть у мережі

Ця тема викликала хвилю обговорень серед користувачів мережі

Український політолог, політичний консультант та історик Олександр Палій повідомив, що його нібито отруїли. Тим часом в мережі вже почали коментувати цю ситуацію.

Повідомлення про отруєння було опубліковане на сторінці Палія у Facebook. Деталі він поки не розказував.

"Друзі, мене отруєно! Для лікування потрібна військова медицина", — написав історик.

Водночас журналіст Володимир Сердюк написав, що інцидент стався у Києві та історика нібито отруїли бойовою отрутою. Наразі підтвердження чи доказів від медичних, чи інших установ немає.

Це викликало хвилю обговорень серед користувачів мережі. У коментарях деякі користувачі припустили, що це фейк, адже свідків події немає. Також знайшлися нібито свідки того, що Палій перебуває в лікарні.

"Бажаємо йому одужання. Знаю, що він в лікарні", — поділився екснардеп та журналіст Олександр Бригинець.

Він також припустив, що викрадення телеграм-каналу блогера Дмитра Чекалкина шахраями 15 березня нібито пов’язане з даним інцидентом.

Попри всі припущення, наразі немає конкретних доказів, які б свідчили про отруєння.

Що відомо про Олександра Палія

Це український історик, експерт-політолог, політичний консультант. У 2001 році він закінчив Києво-Могилянську академію (спеціальності політологія та історія), а у 2006 році захистив кандидатську дисертацію з національної безпеки в Національному інституті проблем міжнародної безпеки.

Олександр Палій є автором понад 70 наукових публікацій, близько 700 статей у газетах і журналах, 150 відео та 9 книг.

У 2012 році він отримав премію імені Джеймса Мейса.

Олександр Палій

Раніше "Телеграф" повідомляв, що підозрюваному у вбивстві активіста Дем’яна Ганула обирали запобіжний захід. На судовому засіданні Сергій Шалаєв перебував у касці та бронежилеті.