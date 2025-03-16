Известный украинский политолог заявил, что его отравили: что говорят в сети

Эта тема вызвала волну обсуждений среди пользователей сети

Украинский политолог, политический консультант и историк Александр Палий сообщил, что его якобы отравили. Между тем, в сети уже начали комментировать эту ситуацию.

Сообщение об отравлении было опубликовано на странице Палия в Facebook. Подробности он пока не рассказывал.

"Друзья, меня отравили! Для лечения нужна военная медицина", — написал историк.

В то же время журналист Владимир Сердюк написал, что инцидент произошел в Киеве и историка якобы отравили боевым ядом. Пока подтверждения или доказательств от медицинских, или других учреждений нет.

Это вызвало волну обсуждения среди пользователей сети. В комментариях некоторые пользователи предположили, что это фейк, потому что свидетелей происшествия нет. Также нашлись якобы свидетели того, что Палий находится в больнице.

"Желаем ему выздоровления. Знаю, что он в больнице", — поделился экс-нардеп и журналист Александр Бригинец.

Он также предположил, что кража телеграм-канала блогера Дмитрия Чекалкина мошенниками 15 марта якобы связана с данным инцидентом.

Несмотря на все предположения, пока нет конкретных доказательств, свидетельствующих об отравлении.

Что известно об Александре Палии

Это украинский историк, эксперт-политолог, политический консультант. В 2001 году окончил Киево-Могилянскую академию (специальности политология и история), а в 2006 году защитил кандидатскую диссертацию по национальной безопасности в Национальном институте проблем международной безопасности.

Александр Палий является автором более 70 научных публикаций, около 700 статей в газетах и журналах, 150 видео и 9 книг.

В 2012 году он получил премию имени Джеймса Мэйса.

Александр Палий

Ранее "Телеграф" сообщал, что подозреваемому в убийстве активиста Демьяна Ганула избрали меру пресечения. На судебном заседании Сергей Шалаев находился в каске и бронежилете.