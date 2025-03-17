Скандал з Крупою: стало відомо про звільнення очільниці Хмельницької обласної МСЕК

Жінка втратила посаду під час ліквідації МСЕК

Тетяну Крупу, яку підозрюють у незаконному збагачені, звільнили з посади очільниці Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК). Це сталося ще у кінці лютого.

Про звільнення скандальна посадовиця дізналася з листа. Про це Суспільному розповів перший заступник голови Хмельницької обласної ради Володимир Гончарук.

"Після прийнятого рішення про ліквідацію МСЕК, про це повідомили всіх працівників. Відповідно і Тетяну Крупу проінформували листом. Ми отримали підтвердження, що вона ознайомилась з рішенням. Від неї отримали лист про те, кому передати трудову книжку після її звільнення. Відповідно було видано розпорядження, коли витікав двомісячний термін, який передбачений законодавством. І з 24 лютого 2025 року Тетяна Крупа офіційно звільнена", – сказав він.

Хто така Тетяна Крупа

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань викрило на незаконному збагаченні керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина, який обіймає керівну посаду у головному управлінні Пенсійного фонду України у Хмельницькій області. У них знайшли майже 6 мільйонів доларів США готівкою у різних валютах.

У керівниці МСЕК в робочому кабінеті було виявлено 100 тис. доларів США, а також низку підроблених медичних документів, списки ухилянтів із прізвищами та фіктивними діагнозами. Крім того, вдома у посадовців працівники ДБР знайшли майже 5 млн 244 тис. доларів США, 300 тис. євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності.

У ДБР зазначили, що гроші знаходили практично в кожному куточку квартири – у шафах, шухлядах, нішах. Також вилучено документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти. Під час обшуку посадовиця намагалась викинути дві сумки з пів мільйоном доларів через вікно.

Раніше стало відомо, що півсотні прокурорів Хмельницької області мають інвалідність другої групи, яку їм "поставила" голова обласної МСЕК Тетяна Крупа. Якщо порахувати за деклараціями загальну суму пенсій, які отримали лише встановлених 50 прокурорів-"інвалідів" від платників податків, це як мінімум 54,1 мільйона гривень.