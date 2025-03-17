Скандал с Крупой: стало известно об увольнении главы Хмельницкой областной МСЭК

Женщина потеряла должность во время ликвидации МСЭК

Татьяну Крупу, подозреваемую в незаконном обогащении, уволили с должности главы Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК). Это произошло еще в конце февраля.

Об увольнении скандальная чиновница узнала из письма. Об этом рассказал первый заместитель председателя Хмельницкого областного совета Владимир Гончарук.

"После принятого решения о ликвидации МСЭК, об этом известили всех работников. Соответственно, и Татьяну Крупу проинформировали письмом. Мы получили подтверждение, что она ознакомилась с решением. От нее получили письмо о том, кому передать трудовую книжку после ее увольнения. Соответственно, было издано распоряжение, когда истекал двухмесячный срок, предусмотренный законодательством. И с 24 февраля 20225 года Татьяна Крупа официально уволена", – сказал он.

Кто такая Татьяна Крупа

Напомним, Государственное бюро расследований разоблачило на незаконном обогащении руководителя Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и ее сына, занимающего руководящую должность в главном управлении Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области. У них нашли почти 6 миллионов долларов США наличными в разных валютах.

У руководительницы МСЭК в рабочем кабинете было обнаружено 100 тыс. долларов США, а также ряд поддельных медицинских документов, списки уклонистов с фамилиями и фиктивными диагнозами. Кроме того, дома у чиновников работники ГБР обнаружили почти 5 млн 244 тыс. долларов США, 300 тыс. евро, более 5 млн грн, брендовые украшения и драгоценности.

В ГБР отметили, что деньги находили практически в каждом уголке квартиры – в шкафах, ящиках, нишах. Также изъяты документы, подтверждающие незаконную деятельность должностных лиц и отмывание ими денег через разные бизнес-проекты. Во время обыска чиновница пыталась выбросить две сумки с полмиллиона долларов через окно.

Также стало известно, что у полусотни прокуроров Хмельницкой области есть инвалидность второй группы, которую им "поставила" глава областной МСЭК Татьяна Крупа. Если посчитать по декларациям общую сумму пенсий, которые получили только установленные 50 прокуроров-"инвалидов" от налогоплательщиков, это как минимум 54,1 миллиона гривен.