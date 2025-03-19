Четыре средних зарплаты ежемесячно: сколько зарабатывал экс-начальник Волынской ОГА Погуляйко

Материальной помощи ему не начисляли

Зарплата Юрия Погуляйко, который до 8 ноября 2024 года являлся главой Волынской областной государственной администрации, на этом посту за год составила 1 064 759 гривен. Он был начальником ОВА с декабря 2019 года.

Такую информацию по запросу "Телеграфа" предоставили в Волынской ОГА (ОВА). В целом за год ему было начислено 1 322 682 грн, но после вычета налогов и сборов сумма была меньше — 1 064 759 грн.

Должностные оклады Погуляйка в 2024 году были такими:

с 01.01. 2024 по 30.03.2024 — 80 717 грн:

с 01.04.2024 по 30.06.2024 — 86 540 грн;

с 01.07.2024 по 30.09.2024 — 85 064 грн;

с 01.10 2024 по 11.11.2024 — 90 338 гривен.

Помощи на решение социально-бытовых вопросов в 2024 году Погуляйко не выплачивали. Не получал он также пособия на оздоровление.

Согласно данным сайта work.ua, в 2024 году средняя зарплата в Луцке составляла от 16 500 грн (март) до 19500 (декабрь). По состоянию на март 2025 она составила 20 000 гривен. Таким образом, ежемесячно Погуляйко получал не менее четырех средних зарплат в своем регионе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что зарплата главы Кировоградской ОГА (ОВА) Андрея Райковича за прошлый год составила 867 575 гривен. Но чиновник не получал деньги – он принял решение полностью перечислять свою заработную плату на ВСУ.