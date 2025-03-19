Об этом не говорят. Э-гривна на самом деле существует уже давно, — финансовый обозреватель

Финансовый обозреватель считает, что речь о тестировании не идет

Электронная гривна уже работает в Украине несколько лет, хотя официально этот факт не афишируется. Цифровая валюта государственного банка практически употребляется через государственные программы социальной поддержки.

Это подчеркивает шеф-редактор "Финансового клуба" Руслан Черный. В комментарии "Телеграфу" он сказал, что е-гривна уже несколько лет функционирует на украинском рынке, хотя официально об этом почти не говорят. Цифровая валюта фактически используется через государственные проекты, такие как Є-Підтримка, есть Є-Допомога и есть Є-Відновлення.

"Насколько я понимаю, тестирование э-гривны уже давно началось. Государственные проекты Є-Підтримка есть Помощь, Є-Допомога и другие и есть применение э-гривны. У них целевое назначение, контроль и начисляются они из бюджета на личные счета людей", — отмечает Руслан Черный.

"То есть это не тестирование, а э-гривна уже несколько лет существует на рынке, просто почему об этом не говорят. Думаю, что нет политического решения поднимать эту тему в военное время. Хотя я не считаю это проблемой", — добавляет Черный.

Ранее "Телеграф" также писал, что е-гривна не станет сенсацией. Такая валюта существует в некоторых странах, однако спроса не пользуется.