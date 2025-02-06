Українці вірять у ЗСУ, а ТЦК сприймають як "зло". Соціолог пояснив парадокс

Жодна держава не існує без примусу, а це не подобається громадянам

В Україні склалася парадоксальна ситуація: громадяни довіряють Збройним силам, однак негативно ставляться до військовослужбовців терцентрів комплектування (ТЦК) і соцпідтримки, які є частиною ЗСУ і займаються комплектацією армії.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів доктор соціологічних наук, заступник директора Інституту соціології НАН України Сергій Дембіцький. Він пояснив величезну кількість хейту у бік ТЦК.

— Коли ми говоримо про довіру до ЗСУ, то це думка про людей, які на фронті. Про тих, хто зупинив війну в перші дні — професійна армія. Потім це ті, хто добровільно мобілізувався, — каже соціолог. — Є люди, які не хотіли бути мобілізованими, але їх мобілізували і відправили на фронт. Це люди, з якими ти хочеш відчувати спорідненість, бо сьогодні вони "сіль землі".

Експерт пояснив, що в моніторингу Інституту соціології НАНУ є запитання про те, які соціальні групи відіграють зараз важливу роль в нашому суспільстві.

— У 2021 році до топ-5 входила мафія, лідери політичних партій і чиновники. Наступного разу ми поставили це запитання у 2024 році. Так от, мафія, лідери політичних партій, чиновники вилетіли з цього топу. Залишились підприємці, військові, посилилися позиції робітників, селян та інтелігенції. Хто разом всі ці групи? Це ми, українці. ЗСУ — це наша головна частина, — каже Сергій Дамбіцький.

Він зауважив, що навряд чи, коли люди говорять про довіру до ЗСУ, включають сюди і терцентри комплектування.

— ТЦК — це фактично державний апарат примусу. Без цього не існує жодна держава. Очікувано, що сила, яка тебе до чогось примушує, має менше шансів отримати суспільне схвалення. Люди диференціюють ці моменти, — підсумував соціолог.

Нагадаємо, відомий адвокат Ростислав Кравець розповів "Телеграфу", що декілька вироків наведуть лад у роботі ТЦК.