Украина ниже Нигера в рейтинге счастливых стран, а США наиболее недовольны жизнью

Самая счастливая страна – Финляндия

Всемирный рейтинг счастья (World Happiness Report) показал, что удовлетворение жизнью у украинцев снизилось. Украина переместилась на 111-е место со 105-го в 2023 году. Перед нашей страной идет Нигер, а после - Марокко.

Об этом свидетельствуют данные World Happiness Report 2025. Восьмой год подряд первое место в рейтинге занимает Финляндия. Финны оценили свой уровень счастья в 7,736 (из 10). Далее следуют: Дания, Исландия, Швеция и Нидерланды.

Всего в рейтинге 147 стран. Коста-Рика (6-е место) и Мексика (10-е место) впервые попали в топ-10. Примечательно, что США оказались на 24-м месте рейтинга, что является самой низкой позицией за всю историю его существования (с 2012 года). Жители Великобритании дали самую низкую оценку своей удовлетворенности жизнью с 2017 года.

Рейтинги базируются исключительно на ответах, которые дают люди, когда их просят оценить свою жизнь. Всемирный доклад о счастье 20 марта опубликовал Центр исследований благосостояния Оксфордского университета, подготовленный в партнерстве с Gallup и Сетью ООН по решениям в области устойчивого развития.

Как рассказывал "Телеграф", 20 марта отмечается Международный день счастья (International Day of Happiness ). Решение об основании Дня счастья было принято благодаря Генеральной ассамблее ООН 28 июня 2012, а саму идею предложила маленькая горная страна.