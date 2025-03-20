Останній дерев'яний млин Київщини хочуть знищити. Чиновники відмовилися рятувати 200-річну будівлю (фото)

Об'єкт потребує негайної реставрації

Старовинний дерев'яний млин у селі Семенівка Обухівського району Київської області може зникнути. Він потребує негайного порятунку, а Обухівська міська рада відмовилася ініціювати його внесення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, позбавивши шансу на порятунок.

Як повідомляє "Україна Інкогніта", у лютому цього року місцева жителька та активістка Антоніна Забарна зареєструвала петицію щодо надання млина охоронного статусу. Її підтримує громада, а також дослідники та активісти.

Аргументи міськради

Проте виконком визнав старовинний млин таким, що не відповідає критеріям пам’ятки. Серед аргументів — млин перебуває у зруйнованому стані та понад 30 років не виконує своїх функцій. Крім того, у місцевому музеї не знайшли документальних згадок про важливу роль млина, крім загальних відомостей про "водяні млини". Комісія дійшла висновку, що об'єкт не відповідає вимогам Постанови Кабміну №452 щодо пам'яток культури, оскільки млин не вплинув на розвиток регіону, не пов’язаний із видатними подіями чи особами.

В комісії не було необхідних фахівців

Згідно із Законом України "Про охорону культурної спадщини" висновки щодо таких об'єктів можуть робити лише кваліфіковані фахівці. Архітектурну цінність може визначити лише кандидат архітектурних наук, історичну — кандидат історичних наук, із відповідним досвідом. Проте у складі комісії таких фахівців не було.

Що кажуть експерти

Дослідник Мирослав Чайковський вважає цей млин надзвичайно важливим для громади. За його словами, він є свідком історії Семенівки, її економічного та культурного розвитку. На думку Чайковського, влада має не лише визнати млин пам’яткою, а й сприяти його відновленню.

Водяний млин на річці Красна у Семенівці позначений на плані 1825 року, на триверстовій карті Шуберта та на австрійській карті 1910 року. За даними деяких краєзнавців, поява хутора Семенівка у 18 столітті пов'язана саме із водяним млином. Млин існував весь період існування Семенівки та не можна допустити, щоб він зник через рішення міськради.

За словами мешканців села, млин пересували, щоб він оптимально використовував енергію води, на ньому змінювали дошки, колоди та жорна. Проте історично ця будівля існує вже понад 200 років.

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