Последнюю деревянную мельницу Киевщины хотят уничтожить. Чиновники отказались спасать 200-летнее здание (фото)

Объект нуждается в немедленной реставрации

Старинная деревянная мельница в селе Семеновка Обуховского района Киевской области может исчезнуть. Он нуждается в немедленном спасении, а Обуховский городской совет отказался инициировать его внесение в Государственный реестр недвижимых памятников Украины, лишив шанса на спасение.

Как сообщает "Украина Инкогнита", в феврале этого года местная жительница и активистка Антонина Забарна зарегистрировала петицию о предоставлении мельницы охранного статуса. Ее поддерживает община, а также исследователи и активисты.

Аргументы горсовета

Однако исполком признал старинную мельницу не отвечающей критериям достопримечательности. Среди аргументов — мельница находится в разрушенном состоянии и более 30 лет не выполняет свои функции. Кроме того, в местном музее не нашли документальных упоминаний о важной роли мельницы, кроме общих сведений о водяных мельницах. Комиссия пришла к выводу, что объект не отвечает требованиям Постановления Кабмина №452 относительно памятников культуры, поскольку мельница не повлияла на развитие региона, не связана с выдающимися событиями или лицами.

В комиссии не было необходимых специалистов

Согласно Закону Украины "Об охране культурного наследия" выводы по таким объектам могут делать только квалифицированные специалисты. Архитектурную ценность может определить только кандидат архитектурных наук, историческую — кандидат исторических наук с соответствующим опытом. Однако в составе комиссии таких специалистов не было.

Что говорят эксперты

Исследователь Мирослав Чайковский считает эту мельницу чрезвычайно важной для общины. По его словам, она свидетель истории Семеновки, ее экономического и культурного развития. По мнению Чайковского, власть должна не только признать мельницу памяткой, но и способствовать ее восстановлению.

Водяная мельница на реке Красная в Семеновке отмечена на плане 1825 года, на трехверстовой карте Шуберта и на австрийской карте 1910 года. По данным некоторых краеведов, появление хутора Семеновка в 18 веке связано именно с водяной мельницей. Мельница существовала весь период существования Семеновки и нельзя допустить, чтобы она исчезла из-за решения горсовета.

По словам жителей села, мельницу передвигали, чтобы она оптимально использовала энергию воды, на ней меняли доски, бревна и жернова. Однако исторически это здание существует уже более 200 лет.

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