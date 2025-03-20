Був свідком "великої приватизації" та підтримував розгін Майдану: де похований екснардеп Чечетов, який вчинив самогубство

Екснардеп вчинив суїцид у 61 рік

Михайло Чечетов запам'ятався як проросійський народний депутат "Партії регіонів". Він брав участь у приватизації державних підприємств на початку 2000-х та ухваленні "диктаторських законів". У 2015 році політик закінчив життя самогубством.

"Телеграф" нагадає, якою була діяльність політика, чим він запам'ятався, і що відомо про його суїцид.

Біографія Михайла Чечетова

Майбутній політик з'явився на світ у 1953 році на Курщині. Трудову діяльність почав у шахтах Донбасу. Здобував освіту у Харківському інженерно-економічному інституті, де починав доцентом, а згодом став професором кафедри бухгалтерського обліку. У 1994-1998 роках Михайло був народним депутатом. Після цього рік був заступником міністра економіки України.

Михайло Чечетов був нардепом ще в 90-х, фото з мережі

У 2003 році Чечетова призначили головою Фонду держмайна. У той час "Криворіжсталь" продали вп'ятеро дешевше за ринкову ціну. Через рік Михайло дав свідчення щодо схем, як українські олігархи захопили державні підприємства. Був членом спостережних рад "Укртелекому" і "Нафтогазу України". Входив до координаційного комітету боротьби з корупцією і злочинністю при президентові Леонідові Кучмі.

У 2006-2007, а також у 2012 році Чечетов потрапив до парламенту від "Партії регіонів", в якій згодом став заступником голови фракції. Окремі журналісти назвали депутата "дресирувальником" та "семафором" партії. А все тому, що він давав вказівки однопартійцям щодо голосування: піднята рука означала, що законопроєкт треба підтримувати, а опущена — що не варто.

Чечетов керував голосуванням регіоналів, фото УНІАН

Чечетов голосував за закон "Про засади державної мовної політики", який посилював статус російської мови в Україні. Також Михайло казав, що народним депутатам не треба з'являтися у Верховній Раді у вишиванках.

Нардеп підтримував розгін протестувальників на Майдані, який влаштував Янукович. До того ж він назвав "ознакою громадянського суспільства" те, що в Україні люди можуть вийти на Майдан. Підтримував "диктаторські закони", які обмежували права та свободи громадян.

Чечетов підтримував силовий розгін майданівців, фото УНІАН

Після розстрілу майданівців Чечетов "перевзувся" та сказав, що не підтримує "грубі помилки колишнього керівництва країни": "Тепер вже колишнім керівництвом країни були допущені грубі помилки, котрі привели до трагічного періоду нашої історії. Ми засуджуємо і відмежовуємось від помилок керівництва!".

У 2014 році політик не подавав свою кандидатуру у парламент. Згодом йому повідомили про підозру в ухваленні скандальних "диктаторських законів". Чечетова взяли під варту з можливістю внесення застави у 5 мільйонів гривень. За екснардепа вніс цю суму проросійський нардеп Вадим Новинський.

Могила Михайла Чечетова

У 2015 році тодішній генеральний прокурор України Віктор Шокін повідомив, що Чечетову висунуть й інші обвинувачення. Незабаром екснардеп вистрибнув з вікна 17-го поверху й загинув. У передсмертній записці Чечетов написав, що не має сил жити.

"Немає жодних моральних сил жити далі. Я відходжу. Гадаю, так буде краще для всіх. Вельми вдячний усім за підтримку. Вибачте та правильно мене зрозумійте", — зазначив чоловік.

Прощання з Михайлом Чечетовим відбулось у залі лікарні "Феофанія", куди прийшли його рідні, близькі та колеги. Журналістів не допустили на похорон. Політика не відспівували, а похоронили лише під звуки саксофона.

Похорон Михайла Чечетова, фото KP.UA

Похорон Михайла Чечетова, фото KP.UA

Чечетова поховали на Південному кладовищі у Києві. Політику звели великий гранітний пам'ятник із його зображенням у повний ріст та ім'ям. На надгробній плиті екснардепу встановили відкриту книгу, теж зроблену з граніту.

Пам'ятник Михайлу Чечетову, фото "Гранітний майстер"

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