Був свідком "великої приватизації" та підтримував розгін Майдану: де похований екснардеп Чечетов, який вчинив самогубство
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Екснардеп вчинив суїцид у 61 рік
Михайло Чечетов запам'ятався як проросійський народний депутат "Партії регіонів". Він брав участь у приватизації державних підприємств на початку 2000-х та ухваленні "диктаторських законів". У 2015 році політик закінчив життя самогубством.
"Телеграф" нагадає, якою була діяльність політика, чим він запам'ятався, і що відомо про його суїцид.
Біографія Михайла Чечетова
Майбутній політик з'явився на світ у 1953 році на Курщині. Трудову діяльність почав у шахтах Донбасу. Здобував освіту у Харківському інженерно-економічному інституті, де починав доцентом, а згодом став професором кафедри бухгалтерського обліку. У 1994-1998 роках Михайло був народним депутатом. Після цього рік був заступником міністра економіки України.
У 2003 році Чечетова призначили головою Фонду держмайна. У той час "Криворіжсталь" продали вп'ятеро дешевше за ринкову ціну. Через рік Михайло дав свідчення щодо схем, як українські олігархи захопили державні підприємства. Був членом спостережних рад "Укртелекому" і "Нафтогазу України". Входив до координаційного комітету боротьби з корупцією і злочинністю при президентові Леонідові Кучмі.
У 2006-2007, а також у 2012 році Чечетов потрапив до парламенту від "Партії регіонів", в якій згодом став заступником голови фракції. Окремі журналісти назвали депутата "дресирувальником" та "семафором" партії. А все тому, що він давав вказівки однопартійцям щодо голосування: піднята рука означала, що законопроєкт треба підтримувати, а опущена — що не варто.
Чечетов голосував за закон "Про засади державної мовної політики", який посилював статус російської мови в Україні. Також Михайло казав, що народним депутатам не треба з'являтися у Верховній Раді у вишиванках.
Нардеп підтримував розгін протестувальників на Майдані, який влаштував Янукович. До того ж він назвав "ознакою громадянського суспільства" те, що в Україні люди можуть вийти на Майдан. Підтримував "диктаторські закони", які обмежували права та свободи громадян.
Після розстрілу майданівців Чечетов "перевзувся" та сказав, що не підтримує "грубі помилки колишнього керівництва країни": "Тепер вже колишнім керівництвом країни були допущені грубі помилки, котрі привели до трагічного періоду нашої історії. Ми засуджуємо і відмежовуємось від помилок керівництва!".
У 2014 році політик не подавав свою кандидатуру у парламент. Згодом йому повідомили про підозру в ухваленні скандальних "диктаторських законів". Чечетова взяли під варту з можливістю внесення застави у 5 мільйонів гривень. За екснардепа вніс цю суму проросійський нардеп Вадим Новинський.
Могила Михайла Чечетова
У 2015 році тодішній генеральний прокурор України Віктор Шокін повідомив, що Чечетову висунуть й інші обвинувачення. Незабаром екснардеп вистрибнув з вікна 17-го поверху й загинув. У передсмертній записці Чечетов написав, що не має сил жити.
"Немає жодних моральних сил жити далі. Я відходжу. Гадаю, так буде краще для всіх. Вельми вдячний усім за підтримку. Вибачте та правильно мене зрозумійте", — зазначив чоловік.
Прощання з Михайлом Чечетовим відбулось у залі лікарні "Феофанія", куди прийшли його рідні, близькі та колеги. Журналістів не допустили на похорон. Політика не відспівували, а похоронили лише під звуки саксофона.
Чечетова поховали на Південному кладовищі у Києві. Політику звели великий гранітний пам'ятник із його зображенням у повний ріст та ім'ям. На надгробній плиті екснардепу встановили відкриту книгу, теж зроблену з граніту.
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