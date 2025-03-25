Яка ситуація біля кас "Укрзалізниці" та коли запрацює онлайн-сервіс

В "УЗ" розповіли, як купити квиток за кордоном

Після кібератаки на "Укрзалізницю" досі недоступна онлайн-купівля квитків на потяги. Сервіс, скоріш за все, відновлять не швидко.

Про це заявила народна депутатка Оксана Савчук в ефірі "Ранок.LIVE". Вона поділилася своїми враженнями після візиту на вокзал, де ситуація з продажем квитків залишає бажати кращого.

За її словами, ситуація серйозна, яка вимагає належної реакції з боку держави, проте на цей момент вона оцінює її як недостатню. Зокрема, депутатка нагадала, що захист критичної інфраструктури покладається на Раду національної безпеки та оборони (РНБО), яка після попередніх атак на держреєстри мала б вже мати чіткий план дій.

"Залізниця вже сьогодні має всі законодавчі підстави для повного захисту своїх систем. […] Тут справа не в законі, а в керівництві, яке має зробити висновки й посилити безпеку", — зазначила Савчук.

Тим часом "Укрзалізниця" повідомила про ситуацію з продажем квитків. Як інформує "УЗ", наразі на найбільших вокзалах країни черги в каси не перевищують 10 осіб на одного касира. Але у Києві, де найбільший пасажиропотік, кількість людей у черзі сягає 15-20 осіб.

У компанії зазначають, що каси та вокзали працюють у посиленому режимі. Продаж квитків на всі потяги, зокрема й міжнародні, здійснюється лише на найближчі дві доби — 25 і 26 березня.

Також пресслужба "УЗ" відповіла користувачам мережі на актуальні запитання. Найбільше людей цікавило, як купити квиток за кордоном, якщо онлайн-сервіс не працює. У компанії порадили пасажирам звернутися до міжнародних кас іноземної залізниці, де є сполучення з Україною.

В "Укрзалізниці" нагадали, як онлайн повернути квиток на найближчі дні. Для цього достатньо надіслати скан-копію або фото квитка на електронну пошту services.uz.gov.ua@gmail.com разом з контактним номером телефону за принаймні одну годину до відправлення поїзда. Всі заявки обробляються протягом 3 діб після відновлення роботи системи.

У мережі українці пишуть, що черги біля кас вокзалів нібито набагато більші, ніж повідомляє "УЗ".

Раніше "Телеграф" писав, як можна дістатися в інше місто під час збою в "Укрзалізниці". Придбати квитки на регіональні та міжнародні рейси українці можуть декількома способами.