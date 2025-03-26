Транспортный коллапс может возникнуть в Украине уже с 1 апреля: в чем причина

Проблема уже есть, но она усугубится

Транспортный коллапс угрожает Украине уже с 1 апреля – до 50% городских автобусов могут не выйти на маршруты. Причина – истечение срока бронирования от мобилизации водителей общественного транспорта.

Многие перевозчики не смогут выполнить требование о средней зарплате в 20 тысяч гривен для своих работников. Об этом вице-президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины Владимир Балин рассказал телеграмм-каналу "Труха Україна".

По его словам, лучше ситуация только у международных перевозчиков. Они платят более высокие зарплаты, поэтому смогут забронировать своих водителей от призыва.

"Те предприятия, которые работают в городах и при городах, как правило, такой зарплаты не имеют по разным причинам. И если говорить о том, может ли оплатить перевозчик — может, но надо увеличивать тарифы, а это, опять же, нагрузка на население и непопулярное мероприятие", — пояснил Балин.

В настоящее время в транспортной отрасли уже не хватает около 30% водителей. Для городских маршрутов после 1 апреля эта цифра может возрасти до 50%. Это означает, что многие автобусы просто не выедут на маршруты.

Многие водители также боятся выходить на работу, потому что могут попасть в ТЦК прямо из-за руля автобуса. "Сейчас проблема дефицита водителей уже есть, но она усугубится", — подытожил эксперт.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что во Львовской области каждое утро будут останавливать общественный транспорт. Мы узнали, в чем причина.