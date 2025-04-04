"У мєня пол ляма євро, і мнє нєкуда єво положить": соратниць Комарницького оголосили у розшук

Жіночки скаржились, що грошей настільки кури не клюють, що комірки у банках просто не зачиняються

Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук двох співробітниць колишнього депутата Київської міської ради Дениса Комарницького – його помічницю Алісу Соболь та менеджерку Олену Богуславську.

За інформацією розшукових обліків Міністерства внутрішніх справ, про які повідомляє видання "Слово і діло", Богуславська зникла 11 березня, а Соболь – 13 березня цього року.

Слідчі НАБУ звинувачують Алісу Соболь в участі у злочинній організації відповідно до частини 2 статті 255 Кримінального кодексу України. Щодо Олени Богуславської висунуто серйозніші звинувачення: керівництво структурними частинами злочинної організації, протидія законній господарській діяльності, заволодіння землею та надання неправомірної вигоди посадовцям Києва.

24 березня Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про заочний арешт Аліси Соболь.

Аліса Соболь - фото з соцмереж

Обидві фігурантки справи раніше потрапили до поля зору журналістів-розслідувачів Bihus.info. У матеріалах також опинилося листування Соболь зі ще одною менежеркою Комарницького Тетяною Курашевською, яке свідчить про причетність до корупційних схем. Зокрема, на одному з опублікованих листувань видно, як працівниці "смотрящого за Києвом" Комарницького обговорюють свої "фінансові труднощі":

—У мєня аварія

— Какая?

— У мєня пол ляма євро, і мнє нєкуда єво положить. У мєня 2 ячєйкі, і двє полниє.

"Гроші — це класно. Коли вони чесно зароблені. А Тетяна Курашевська та Аліса Соболь працюють на людину, яка буквально керує дерибаном Києва. Ба більше — Соболь навіть передає попередження щодо обшуків та зʼєднує з людиною, яка, здається, стоїть НАД ним самим", — каже Денис Бігус.

НАБУ продовжує розслідування діяльності угруповання, пов'язаного з колишнім депутатом Київради, якого неофіційно називають "смотрящим" за столицею.

Раніше "Телеграф" писав, хто міг допомогти втекти з країни головному київському схемщику. У справі Комарницького з'явилися нові нюанси та дивовижні збіги.