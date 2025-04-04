"У меня полляма евро, и мне некуда его положить": соратниц Комарницкого объявили в розыск

Женщины жаловались, что денег настолько куры не клюют, что ячейки в банках просто не закрываются

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск двух сотрудниц бывшего депутата Киевского городского совета Дениса Комарницкого – его помощницу Алису Соболь и менеджера Елену Богуславскую.

По информации розыскных учетов Министерства внутренних дел, о которых сообщает издание "Слово и дело", Богуславская исчезла 11 марта, а Соболь – 13 марта этого года.

Следователи НАБУ обвиняют Алису Соболь в участии в преступной организации в соответствии с частью 2 статьи 255 Уголовного кодекса Украины. Что касается Елены Богуславской, выдвинуты более серьезные обвинения: руководство структурными частями преступной организации, противодействие законной хозяйственной деятельности, завладение землей и предоставление неправомерной выгоды чиновникам Киева.

24 марта Высший антикоррупционный суд принял решение о заочном аресте Алисы Соболь.

Алиса Соболь — фото из соцсетей

Обе фигурантки дела ранее попали в поле зрения журналистов-расследователей Bihus.info. В материалах также оказалась переписка Соболь с еще одной менеджером Комарницкого Татьяной Курашевской, свидетельствующей о причастности к коррупционным схемам. В частности, на одной из опубликованных переписок видно, как работницы "смотрящего за Киевом" Комарницкого обсуждают свои "финансовые трудности":

— У меня авария

— Какая?

— У меня полляма евро, и мне некуда его положить. У меня 2 ячейки, и две полные.

"Деньги — это классно. Когда они честно заработаны. А Татьяна Курашевская и Алиса Соболь работают на человека, который буквально руководит дерибаном Киева. Более того — Соболь даже передает предупреждения по обыскам и соединяет с человеком, который, кажется, стоит НАД ним самим", — говорит Денис Бигус.

НАБУ продолжает расследование деятельности группировки, связанной с бывшим депутатом Киевсовета, которую неофициально называют "смотрящим" за столицей.

Ранее "Телеграф" писал, кто мог помочь бежать из страны главному киевскому схемщику. В деле Комарницкого появились новые нюансы и удивительные совпадения.