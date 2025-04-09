Пам’ятаєте експрокурора, який відгуляв скандальне весілля у Львові? Здивуєтеся, де він зараз працює

Наразі Ільницький готується до нового переводу

Експрокурора Ростислава Ільницького, який відгуляв скандальне весілля у Львові з ексспівробітницею ДБР, а потім був затриманий, зараз, як виявилося, працює в ТЦК. Він сам це вказав у своїй декларації.

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на відповідні документи. Відповідно до них, у 2024 році Ільницький подавав декларацію за підсумками роботи в прокуратурі за 2023 рік.

А вже у 2025 році на сайті Єдиного державного реєстру декларацій з’явився документ Ільницького, де він вказував, що у 2024 році отримував зарплату від військової частини А5003. Тут варто зазначити, що в той час ЗМІ публікували інформацію про те, що експрокурора мобілізували до ЗСУ. Це нібито сталося через декілька днів після затримання правоохоронними органами.

У Львівському обласному ТЦК та СП повідомили, що Ільницького було мобілізовано на офіцерську посаду в одну з нових бригад.

"Оскільки має офіцерське звання, мобілізований у бригаду, яка перебуває у процесі формування й потребує офіцерський кадрів. Буде виконувати завдання згідно зі своїми службовими обов’язками", – розповіли ZAXID.NET в обласному ТЦК.

Проте, судячи з декларації, мабуть, свої обов’язки у військовій частині Ільницький виконував не довго, адже цього ж року йому почали перераховувати зарплату із Закарпатського Обласного ТЦК та СП.

Ба більше, пізніше експрокурор, мабуть, вирішив перевести до Хустського ТЦК на посаду військовослужбовця. На цей час він перебуває в ролі кандидата на цю посаду.

Нагадаємо, восени 2023 року експрокурор Ростислав Ільницький одружився з експрацівницею ДБР Роксоланою Москвою, донькою адвоката Богдани Москви. Їхнє розкішне весілля на мільйони гривень під час повномасштабної війни сколихнуло громадськість. У ДБР незабаром поспішили відхреститися від Роксолани Москви і заявили, що та вже кілька років не працює в їх структурі.

У 2024 році Ільницького затримали під час обшуків у матері його нареченої. Тещі тоді пред'явили отримання неправомірної вигоди. А сам Ільницький тим часом ховався на горищі. Раніше він був оголошений у розшук, але тривалий час ховався від слідства за підозрою у підробці та використанні підроблених документів для виїзду за кордон. З грудня 2023 року він перебував в офіційному розшуку.

Після затримання з’явилася інформація про його мобілізацію, як виявилось, на офіцерську посаду.

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