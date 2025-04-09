Помните экс-прокурора, который отгулял скандальную свадьбу во Львове? Удивитесь, где он сейчас работает

Сейчас Ильницкий готовится к новому переводу

Экс-прокурор Ростислав Ильницкий, который отгулял скандальную свадьбу во Львове с экс-сотрудницей ГБР, а после был задержан, сейчас, как оказалось, работает в ТЦК. Он сам указал это в своей декларации.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на соответствующие документы. Согласно им, в 2024 году Ильницкий подавал декларацию по итогам работы в прокуратуре за 2023 год.

А уже в 2025 году на сайте Единого государственного реестра деклараций появился документ Ильницкого, где он указывал, что в 2024 году получал зарплату от воинской части А5003. Тут стоит отметить, что в то время СМИ публиковали информацию о том, что экс-прокурора мобилизовали в ВСУ. Это якобы произошло через несколько дней после задержания его правоохранительными органами.

Во Львовском областном ТЦК и СП сообщили, что Ильницкий был мобилизован на офицерскую должность в одну из новых бригад.

"Поскольку имеет офицерское звание, мобилизован в бригаду, которая находится в процессе формирования и нуждается в офицерских кадрах. Будет выполнять задачи по своим служебным обязанностям", – рассказали ZAXID.NET в областном ТЦК.

Однако, судя по декларации, вероятно, свои обязанности в воинской части Ильницкий выполнял не долго, ведь в этом же году ему начали перечислять зарплату из Закарпатского Областного ТЦК и СП.

Более того, позже экс-прокурор, видимо, решил перевестить в Хустский ТЦК на должность военнослужащего. В настоящий момент он находится в роли кандидата на эту должность.

Напомним, осенью 2023 года экс-прокурор Ростислав Ильницкий женился на экс-работнице ГБР Роксолане Москве, дочери адвоката Богданы Москвы. Их роскошная свадьба на миллионы гривен во время полномасштабной войны всколыхнула общественность. В ГБР вскоре поспешили откреститься от Роксоланы Москвы и заявили, что та уже несколько лет не работает в их структуре.

В 2024 году Ильницкого задержали во время обысков у матери его невесты. Теще тогда предъявили получение неправомерной выгоды. А сам Ильницкий в это время прятался на чердаке. Ранее он был объявлен в розыск, но длительное время скрывался от следствия по подозрению в подделке и использовании поддельных документов для выезда за границу. С декабря 2023 он находился в официальном розыске.

После задержания появилась информация о его мобилизации, как оказалось, на офицерскую должность.

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