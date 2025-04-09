Сооснователь Monobank рассказал о беспроигрышной стратегии: уже использует на тарифах Трампа

Ранее он уже опробовал стратегию в ставках на футбольные матчи и боксерские поединки

Соучредитель Monobank Олег Гороховский поделился беспроигрышной стратегией, которую он применяет в жизни. Её он уже успел применить на новых тарифах Трампа.

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook. Этой стратегией являются пари.

"Есть у меня одна "win-win стратегия" Я заключаю пари против своей команды. Логика такова: если моя команда выиграет мне денег не жалко, потому что я выиграю гораздо более ценную награду — положительные эмоции, а если проиграет, я получу хоть какую-то финансовую компенсацию", — рассказал он.

По словам Гороховского, ранее он уже опробовал их в ставках на футбольные матчи, боксерские поединки и даже на прогнозах по срокам окончания войны. А теперь по этому же принципу бизнесмен купил американские акции.

"Если оно все окончательно полетит чертовски, это должно, как мне кажется, привести к пересмотру политики Трампа и тогда мне будет не жалко денег. Посмотрим…", — рассказал он.

Напомним, что после введения тарифов Трампа американские фондовые индексы ушли в крутое пике. В это время нвесторы воспользовались возможностью выкупить активы, которые подешевели на фоне страхов в отношении торговой политики.