В Україні збираються ввести іспити в університетах англійською: кому не пощастить

В Міносвіти вже пояснили ініціативу

В Україні планують ввести обов'язковий іспит для аспірантів з англійської мови. Проте аспірантів на 3 курсі також чекає перевірка знань і української мови.

Про це розповів заступник міністра освіти Михайло Винницький в ефірі Ранок.LIVE. За його словами, у 2023 році на аспірантуру вступило понад 18 тисяч осіб, хоча зазвичай ця цифра сягала 3-4 тисячі.

Винницький пояснює, що такий сплеск певною мірою викликала мобілізація і наразі кількість відрахованих сягнула 3 тисячі. Аспіранти просто не виконували навчальний план.

Міністерство освіти і науки України планує ввести обов'язковий іспит з іноземної мови, переважно англійською, для аспірантів третього курсу. Адже більшість наукових робіт пишуться саме англійською. А аспіранти, на думку заступника міністра освіти, майбутні вчитель та науковці, які не можуть продовжувати свою кар'єру без знання іноземної мови.

"Іспити у 90% у нас будуть проходити англійською мовою, тому що йдеться про майбутніх науковців. І нещодавно статистика вийшла, що 98% наукової світової літератури виходить англійською мовою", — каже Винницький.

Він також додає, що філологи матимуть обов'язковий іспит зі свого профільного предмета — французька, іспанська тощо. Основне завдання цього іспиту — перевірити готовність аспірантів до самостійної наукової діяльності, а також відсіяти тих, хто не готовий.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні почали говорити про введення для учнів 9 класів ЗНО. У Раді вже прокоментували цю ймовірність.