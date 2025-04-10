В Украине собираются ввести экзамены в университетах на английском: кому не повезет

В Минобразования уже объяснили инициативу

В Украине планируется ввести обязательный экзамен для аспирантов по английскому языку. Однако аспирантов на 3 курсе также предстоит проверка знаний и украинского языка.

Об этом рассказал заместитель министра образования Михаил Винницкий в эфире "Ранок.LIVE". По его словам, в 2023 году в аспирантуру поступило более 18 тысяч человек, хотя обычно эта цифра достигала 3-4 тысяч.

Винницкий объясняет, что такой всплеск в определенной степени вызвала мобилизация и количество отчисленных составило 3 тысячи. Аспиранты просто не выполняли учебный план.

Министерство образования и науки Украины планирует ввести обязательный экзамен по иностранному языку, преимущественно на английском, для аспирантов третьего курса. Ведь большинство научных работ пишутся именно на английском. А аспиранты, по мнению заместителя министра образования, будущие учителя и ученые, которые не могут продолжать свою карьеру без знания иностранного языка.

"Экзамены в 90% у нас будут проходить на английском языке, потому что речь идет о будущих ученых. И недавно статистика показала, что 98% научной мировой литературы выходит на английском языке", — говорит Винницкий.

Он также добавляет, что у филологов будет обязательный экзамен по своему профильному предмету — французский, испанский и т.д. Основная задача этого экзамена – проверить готовность аспирантов к самостоятельной научной деятельности, а также отсеять тех, кто не готов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине начали говорить о введении для учащихся 9 классов ВНО. В Раде уже прокомментировали эту возможность.