Был слив информации? Удар по Сумам обсудят в Раде

Вопросы обсудят на заседании

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки на своем заседании 16 апреля рассмотрит обстоятельства ракетного удара РФ по центру Сум. В частности, речь пойдет о том, действительно ли на момент атаки в городе проходило собрание военных для награждения.

Об этом заявил народный депутат Федор Вениславский, сообщает "Радио Свобода". По его словам, удар по центру мог быть следствием целенаправленной утечки информации, и эту версию должны изучить в Службе безопасности Украины.

Вениславский отметил, что пока нет подтверждения о факте награждения, однако российские пропагандистские каналы уже активно распространяют соответствующую версию как оправдание атаки.

В то же время он предположил, что россияне вряд ли нанесли бы удар без убеждения, что в этой локации находились потенциально легитимные военные цели. В Сумах, по словам депутата, действительно много военнослужащих по разным причинам, в том числе — семейным или служебным.

"Удар мог быть следствием целенаправленной утечки информации. Это — компетенция Службы безопасности Украины", — подчеркнул Вениславский.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Соединенные Штаты не поддержали заявление стран "Группы семи", в котором планировалось осудить ракетный удар России по Сумам 13 апреля. В Вашингтоне объяснили это желанием сохранить пространство для дальнейших переговоров с Москвой, что фактически сделало невозможным публикацию совместного документа.