Один из регионов в Чистый четверг омоют дожди: какой погоды ждать в праздник

Тепло снова возвращается

Погода в Украине 16 апреля по большей части теплая, хотя местами возможны дожди. В Чистый четверг, 17 апреля, по всей стране будет тепло, местами воздух прогреется до +25 градусов. Однако в Одесской области задержится более прохладный воздух.

Погода в Украине 17 апреля — прогноз Укргидрометцентра

По прогнозу Украинского гидрометцентра, осадков в четверг в Украине не ожидается. По всей стране будет облачная погода.

В ночные часы столбики термометров будут показывать 6-10 градусов с отметкой "плюс". Днем воздух прогреется до практически летних +20 +25. Однако, как ни странно, в Одесской области, будет прохладнее — там днем ​​синоптики прогнозируют всего 15-17 градусов тепла. В Крыму – +17 +19 градусов.

По прогнозу метеоролога Игоря Кибальчича, местами возможны дожди.

Как пояснил специалист, в Чистый Четверг на большей части территории Украины будет господствовать поле высокого давления, поэтому осадки не прогнозируются. Однако есть исключение – в дневные часы на крайнем мероприятии возможны небольшие кратковременные дожди.

Ветер удержится южный/юго-восточный, 5-12 м/с. Ночью столбики термометров будут показывать +6…+11 градусов. В дневные часы Кибальчич прогнозирует 18-23 градуса выше нуля. В Карпатах прохладнее – +13…+18.

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