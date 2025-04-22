Украинцу не выплатили премию, он заявил в суд о мобинге. Назначили ли ему моральную компенсацию

Речь шла о событиях 2022 года

Закон о мобинге (систематическое унижение, психологическое давление или травля работника) недавно приняла Верховная Рада. Украинец обратился в суд по поводу невыплаты премии, что, по его мнению, также имело признаки мобинга.

Что решил суд, рассказывает 7eminar.ua. В своем иске работник отметил, что работодатель не выплатил ему премию, чем нарушил требования закона, условия трудового договора и Положение об оплате труда, утвержденное генеральным директором ООО "Глобинский мясокомбинат". Согласно последнему оплата труда истца состояла из заработной платы и других дополнительных выплат.

Детали дела

В указанный период истец отработал все рабочие дни без прогулов. Сотрудник также не привлекался к дисциплинарной ответственности. Таким образом, он должным образом исполнял свои должностные обязанности.

Суд учел, что внутренними документами ответчика предусмотрено премирование работников по результатам работы за месяц. Их заработная плата включает должностной оклад и дополнительное денежное поощрение (премию).

Решение суда

Суд решил, что истцу должна быть выплачена премия по результатам работы в июне и июле 2022 года исходя из количества отработанных им дней. Согласно предоставленному истцом расчета сумма составляет 36 979,00 гривен, из которых 23 312,00 грн — премия за июнь, 13 667,00 грн — премия за июль.

С выводом суда первой инстанции полностью согласился и апелляционный суд. Он подтвердил, что это отвечает требованиям закона и установленным судом обстоятельствами, подтверждающими право истца на получение невыплаченной премии.

Истец считает невыплату премии мобингом — согласился ли суд

Истец настаивал, что лишение его премии имеет признаки мобинга (травли на рабочем месте) и хотел получить за это моральную компенсацию. Суд напомнил, что возмещение работодателем морального вреда работнику назначается, если нарушение его прав, в том числе в результате дискриминации, мобинга (травли) привело к определенным последствиям. Речь идет о моральных страданиях и потере нормальных жизненных связей, что потребовало от пострадавшего дополнительных усилий для организации своей жизни.

Сам факт нарушения прав, если не доказаны вышеупомянутые страдания и потери неимущественного характера, не являются основанием для возмещения морального вреда. Поэтому Шевченковский районный суд Львова (суд первой инстанции, решение которого не было изменено апелляцией) считает, что истец не привел доказательств, что невыплата премии за июнь привела к моральным страданиям и требует от него дополнительных усилий для организации своей жизни.

Его заявления о дискриминации и мобинге суд считает голословными. Суд решил, что основания для удовлетворения иска в части возмещения морального вреда (из-за мобинга) отсутствуют.

Как писал "Телеграф", с декабря 2022 года в Украине официально действует закон, определяющий понятие мобинга (травля на работе) и устанавливает ответственность за него. Он гарантирует работникам защиту и предусматривает наказание для обидчиков — как обычных работников, так и работодателей.