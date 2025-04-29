Сестра российского переговорщика Дмитриева тайком приезжала в Украину

Семья Дмитриевых, вероятно, имеет немало активов в Украине и Европе

Наталья Дмитриева, сестра известного российского переговорщика Кирилла Дмитриева, приезжала в Украину в феврале 2024 года. Известно, что она находилась в стране почти 5 дней.

Об этом сообщила американская журналистка Кэти Ливингстон. В сообщении говорится, что данную информацию подтвердили несколько ее источников.

Согласно пограничным данным, Наталья прибыла в Украину 8 февраля и покинула — 12-го. Этот визит состоялся за несколько дней до запланированных переговоров между Россией и Соединенными Штатами, которые должны были пройти в Саудовской Аравии и касались возможных путей разрешения войны в Украине.

По данным одного из информаторов, Дмитриева вместе с матерью Тамарой Шевченко уехала из Украины в начале полномасштабного вторжения РФ в 2022 году и переехала в США. В то же время, цели ее недавнего приезда в Украину остаются неизвестными.

"Старые записи показывают, что и Наталья, и ее мать, раньше имели украинские паспорта, в последние несколько лет они ездили в Украину по американским паспортам. Непонятно, откуда у Натальи и Тамары американские паспорта и живут ли они сейчас в США", — написала журналистка Ливингстон.

Кроме того, по имеющимся предположениям, семья Дмитриевых может обладать значительно большими активами на территории Украины и Европы, чем считалось ранее.

Что известно о брате Натальи Дмитриевой

Кирилл Дмитриев – давний соратник российского президента Владимира Путина.

Фото: Википедия

Учился в США, получил образование в Стэнфорде и Гарварде, а затем вошел в ближайшее окружение Кремля. Сегодня он возглавляет Российский фонд прямых инвестиций и принимает участие в международных переговорах от имени Москвы, в частности, в темах, касающихся урегулирования войны в Украине. Также, по словам журналистки, его жена является близкой подругой дочери Путина.

Интересно, что в начале апреля сам Кирилл Дмитриев посетил Вашингтон, где встретился с представителем бывшего президента США Дональда Трампа — Стивом Виткоффом.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Кирилл Дмитриев после ряда встреч в Вашингтоне выразил надежду на возобновление диалога между Москвой и Вашингтоном. По его словам, этот разговор был якобы "прерван администрацией Джо Байдена", а его восстановлению, как утверждает Дмитриев, препятствуют "многочисленные страны".