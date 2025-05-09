Фундація родини Табалових передала потужну РЕБ-систему для черкаського підрозділу на Покровському напрямку

Воїни ЗСУ отримали потужну станцію РЕБ від фонду Табалових, фото

Ще одна військова частина з Черкащини, яка нині боронить Україну на Покровському напрямку, отримала потужну систему радіоелектронної боротьби (РЕБ) від Благодійної фундації родини Табалових.

Цього разу захисникам передали вдосконалений пристрій, здатний створювати активні перешкоди зв’язку між оператором та ворожими засобами з радіоелектронним обладнанням — БпЛА, системами ППО та артилерією. Окрім того, система "глушить" мобільний і супутниковий зв’язок, дезорієнтуючи противника та ускладнюючи йому координацію дій.

"Фундація родини Табалових продовжує системно підтримувати наших військових. Цього разу ми передали сучасну систему РЕБ, адже саме на такі засоби зараз надходить найбільше запитів від підрозділів. Ми сподіваємося, що вона допоможе захистити життя наших воїнів і сприятиме успішному виконанню бойових завдань. Також ми не припиняємо передавати смачну та корисну молочну продукцію — це наш спосіб підтримати моральний дух і побут захисників. Бажаю всім нашим воїнам витримки, сил і швидкої перемоги", — зазначив Андрій Табалов, президент Благодійної фундації родини Табалових.

Разом із РЕБ-станцією військові отримали й молочну продукцію від ТМ "Волошкове поле" — як символ турботи з тилу та підтримки від кожного українця, який долучився до ініціативи через благодійні акції.

Як повідомлялося раніше, Благодійна фундація родини Табалових передані 23 станції РЕБ за результатами благодійної акції. На ці потреби Фундація направила 2,3 млн грн.

Нагадаємо, у серпні 2024 року Благодійна фундація родини Табалових провела збір на 2,2 млн грн на потреби фронту. За ці кошти закуплені 121 FPV-дрон для 5 різних бригад ЗСУ.

У червні 2024 року Благодійна фундація родини Табалових направила 2,5 млн грн на будівництво будинку для родин військових на Черкащині.

В січні 2024 року Благодійна фундація родини Табалових передала для потреб фронту Volkswagen Transporter Т5.

У День Збройних сил України, 6 грудня 2023 року, президент Благодійної фундації родини Табалових Андрій Табалов, за результатами благодійного збору, передав для потреб ЗСУ розвідувальний дрон SHARK.

Як зазначав в коментарі "Телеграф" президент Благодійної фундації Андрій Табалов, впродовж 2024 року фундація направила на благодійні проекти 22 млн грн.