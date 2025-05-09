Фонд семьи Табаловых передал мощную РЭБ-систему для черкасского подразделения на Покровском направлении

Воины ВСУ получили мощную станцию РЭБ от фонда Табаловых, фото

Еще одна воинская часть из Черкасской области, которая сейчас защищает Украину на Покровском направлении, получила мощную систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) от Благотворительного фонда семьи Табаловых.

На этот раз защитникам передали усовершенствованное устройство, способное создавать активные препятствия связи между оператором и вражескими средствами с радиоэлектронным оборудованием — БпЛА, системами ПВО и артиллерией. Кроме того, система "глушит" мобильную и спутниковую связь, дезориентируя противника и затрудняя ему координацию действий.

"Фонд семьи Табаловых продолжает системно поддерживать наших военных. На этот раз мы передали современную систему РЭБ, ведь именно на такие средства сейчас поступает больше всего запросов от подразделений. Мы надеемся, что она поможет защитить жизнь наших воинов и будет способствовать успешному выполнению боевых задач. Также мы не прекращаем передавать вкусную и полезную молочную продукцию — это наш способ поддержать моральный дух и быт защитников. Желаю всем нашим воинам выдержки, сил и скорейшей победы", — отметил Андрей Табалов, президент Благотворительного фонда семьи Табаловых.

Вместе с РЭБ-станцией военные получили и молочную продукцию от ТМ "Волошковое поле" — как символ заботы с тыла и поддержки от каждого украинца, который присоединился к инициативе через благотворительные акции.

Как сообщалось ранее, Благотворительный фонд семьи Табаловых переданы 23 станции РЭБ по итогам благотворительной акции. На эти нужды Фонд направил 2,3 млн грн.

Напомним, в августе 2024 года Благотворительный фонд семьи Табаловых провел сбор на 2,2 млн грн на нужды фронта. За эти средства закуплены 121 FPV-дрон для 5 различных бригад ВСУ.

В июне 2024 года Благотворительный фонд семьи Табаловых направил 2,5 млн грн на строительство дома для семей военных в Черкасской области.

В январе 2024 года Благотворительный фонд семьи Табаловых передал для нужд фронта Volkswagen Transporter Т5.

В День Вооруженных сил Украины, 6 декабря 2023 года, президент Благотворительного фонда семьи Табаловых Андрей Табалов, по результатам благотворительного сбора, передал для нужд ВСУ разведывательный дрон SHARK.

Как отмечал в комментарии "Телеграф" президент Благотворительного фонда Андрей Табалов, в течение 2024 года фонд направил на благотворительные проекты 22 млн грн.