Готелів "без росіян" більше немає. Туроператори дали поради українцям перед сезоном відпусток

Є низка країн, де росіян не так багато

Поїздка на відпочинок за кордон для українців може супроводжуватись неприємним сюрпризом у вигляді зустрічі з росіянами, накачаними ворожою пропагандою. І через це цілком можуть виникнути конфліктні ситуації.

Про це "Телеграфу" розповіла СЕО туристичної компанії "Полечу, куди хочу!" Наталія Якименко у матеріалі "Росіян усюди повно? В яких країнах українським туристам варто бути пильними і як уникнути конфліктів".

"На початку війни ще можна було говорити про певні випадки. Наприклад, у Туреччині була мережа готелів, яка не розміщувала росіян. Але за рік це все зникло, бо готелі просто не можуть дозволити собі втрачати такий великий обсяг клієнтів. — говорить вона. — Готель на 300–400 номерів хоче бути повністю заповненим з кінця квітня до початку листопада. В Україні ж немає стільки фінансово спроможних туристів".

Ба більше, Якименко пояснює, що під час бронювання туру неможливо дізнатися національний склад гостей готелю. Там не видно, як у не кінотеатрі, які місця зайняті. Клієнти мають можливість обрати категорію номера — стандарт, сімейний чи люкс — але вони не знають, де саме їх буде розміщенно і хто перебуватиме поруч.

"Про склад гостей можна дізнатися хіба що з відгуків клієнтів або з поїздок наших менеджерів. Наприклад, приїжджаєш у готель у Марса-Аламі (Єгипет), і бачиш, що там переважно європейці чи українці, бо з Росії немає прямих рейсів. Люди добираються через Кишинів, Варшаву, Катовіце, Жешув тощо. В таких випадках — так, ймовірність зустріти росіян менша", — каже СЕО туристичної компанії.

Вона додає, що росіян найменше у Європі, і не через їх страхи чи щось інше, а через складний візовий режим. До прикладу, раніше в Туніс було складно отримати візу, якщо не було прямого чартеру.

"Щодо країн Азії — там росіяни є скрізь. Вони мають прямі перельоти майже всюди. А в нас — жодного прямого рейсу, все через сусідні країни. Тому багато українців летять з Німеччини чи інших країн Центральної Європи, де вони зараз перебувають", — відзначає Наталія.

Наразі туристичні компанії можуть лише порадити місця, де менше росіян, а ото гарантувати, що українці не зустрінуть їх, не можуть.

"Наприклад, є один готель в Єгипті з європейською атмосферою — там росіянам не цікаво. Їм цікаві готелі типу мережі "Rixos" з all inclusive (все включено — ред.), де можна цілий день пити й веселитися. А в спокійні готелі вони не їдуть", — говорить Наталія.

Як каже Наталія, у Сіде, Туреччина, росіян не так багато. Проте туроператори все одно не можуть гарантувати їх повну відсутність. В Європі росіян значно менше, але вони все одно там є.

За словами СЕО туристичної компанії "Полечу, куди хочу!", Іспанія, Греція та Італія у списку безпечних країн з мінімальною присутністю туристів з РФ. В основному, через візові обмеження.

Крім того, ймовірніше і в Норвегії росіян не буде так багато, адже ця країна припинила видачу туристичних віз росіянам ще навесні 2022 року. Згодом ще й ввела заборону на в'їзд росіян та обмежила в'їзд російським автомобілям. Фінляндія також заборонила в'їзд росіянам з туристичними цілями навіть за наявності шенгенської візи. У цьому списку ще є Нідерланди, Данія та Бельгія, які призупинили або обмежили видачу туристичних віз росіянам.

"Українські туристичні компанії розуміють за замовчуванням той факт, що українці не хочуть контактувати з росіянами. Тому ми зазвичай самі порушуємо це питання, коли говоримо про країну. Але слід розуміти: ми всі дорослі люди й усвідомлюємо, що там, де популярні all inclusive напрямки, без віз — росіяни, на жаль, будуть", — говорить Наталія Якименко.

Вода додає, що на самому курорті логічно уникати місць, які популярні серед російських туристів. Йдеться про ресторани, бари, екскурсійні програми чи вечірні заходи.

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