Отелей "без россиян" больше нет. Туроператоры дали советы украинцам перед сезоном отпусков

Есть ряд стран, где россиян не так много

Поездка на отдых за границу для украинцев может сопровождаться неприятным сюрпризом в виде встречи с россиянами, накачанными вражеской пропагандой. И поэтому вполне могут возникнуть конфликтные ситуации.

Об этом "Телеграфу" рассказала СЕО туристической компании "Полечу, куда хочу!" Наталья Якименко в материале "Россиян везде полно? В каких странах украинским туристам следует быть бдительными и как избежать конфликтов".

"В начале войны еще можно было говорить об определенных случаях. Например, в Турции была сеть отелей, которая не размещала россиян. Но за год это все исчезло, потому что отели просто не могут позволить себе терять такой большой объем клиентов. — говорит она. — Отель на 300-400 номеров хочет быть полностью заполнен с конца апреля до начала ноября. В Украине же нет столько финансово состоятельных туристов".

Более того, Якименко объясняет, что во время бронирования тура невозможно узнать национальный состав гостей отеля. Там не видно, как в не кинотеатре, какие места заняты. Клиенты могут выбрать категорию номера — стандарт, семейный или люкс — но они не знают, где именно они будут размещены и кто будет находиться рядом.

"О составе гостей можно узнать разве что из отзывов клиентов или из поездок наших менеджеров. Например, приезжаешь в гостиницу в Марса-Алами (Египет), и видишь, что там преимущественно европейцы или украинцы, потому что из России нет прямых рейсов. Люди добираются через Кишинев, Варшаву, Катовице, Жешув и так далее. В таких случаях – да, вероятность встретить россиян меньше", — говорит СЕО туристической компании.

Она добавляет, что россиян меньше всего в Европе, и не из-за их страхов или чего-то другого, а из-за сложного визового режима. К примеру, раньше в Тунис было сложно получить визу, если не было прямого чартера.

"О странах Азии — там россияне есть везде. Они имеют прямые перелеты почти повсюду. А у нас — ни одного прямого рейса, все через соседние страны. Поэтому многие украинцы летят из Германии или других стран Центральной Европы, где они сейчас находятся", — отмечает Наталья.

Пока туристические компании могут только посоветовать места, где меньше россиян, а вот гарантировать, что украинцы не встретят их, не могут.

"Например, есть одна гостиница в Египте с европейской атмосферой — там россиянам не интересно. Им интересны отели типа сети "Rixos" из all inclusive (все включено — ред.), где можно целый день пить и веселиться. А в спокойные отели они не едут", — говорит Наталья.

Как говорит Наталья, в Сиде, Турция, россиян не так много. Однако туроператоры все равно не могут гарантировать их полное отсутствие. В Европе россиян гораздо меньше, но они все равно там есть.

По словам СЭО туристической компании "Полечу, куда хочу!", Испания, Греция и Италия в списке безопасных стран с минимальным присутствием туристов из РФ. В основном, из-за визовых ограничений.

Кроме того, скорее всего и в Норвегии россиян не будет так много, ведь эта страна прекратила выдачу туристических виз россиянам еще весной 2022 года. Впоследствии ввела запрет на въезд россиян и ограничила въезд российским автомобилям. Финляндия также запретила въезд россиянам с туристическими целями даже при наличии шенгенской визы. В этом списке еще есть Нидерланды, Дания и Бельгия, которые приостановили или ограничили выдачу туристических виз россиянам.

"Украинские туристические компании понимают по умолчанию тот факт, что украинцы не хотят контактировать с россиянами. Поэтому мы обычно сами поднимаем этот вопрос, когда говорим о стране. Но следует понимать: мы все взрослые люди и осознаем, что там, где популярны all inclusive направления, без виз — россияне, к сожалению, будут", — говорит Наталья Якименко.

Она добавляет, что на самом курорте логично избегать мест, популярных среди российских туристов. Речь идет о ресторанах, барах, экскурсионных программах или вечерних мероприятиях.

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