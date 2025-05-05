Ваша область у зоні катастрофи? Які регіони України найбільше страждають від погоди

Найгірша ситуація зараз на півдні України

Україна нагрівається швидше, ніж більшість інших країн світу, і це створює серйозні проблеми для деяких наших регіонів. На півдні країни, де завжди було складно вирощувати сільськогосподарські культури, стає все більше посух, а ґрунти починають перетворюватися на пустелю.

Про це "Телеграфу" розповіла завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух. Ситуація стала ще гіршою після руйнування Каховського водосховища, яке раніше забезпечувало вологою південні області.

За словами науковиці, температура в Україні з 1961 по 2024 рік зростала майже в 2,5 рази швидше, ніж середня температура на планеті. Наша країна обганяє за цим показником навіть Європу та Північну півкулю загалом.

Найгірша ситуація зараз на півдні України. Фахівці бачать, що площа Олешківських пісків збільшується, а без достатньої кількості вологи цей процес буде тільки прискорюватись.

"Зміни клімату посилили процеси опустелювання. А втрата Каховського водосховища зробила ситуацію ще гіршою. Температура повітря продовжить зростати, а опадів у південному регіоні буде все менше. Це призведе до подальшого перетворення родючих земель на пустелю", – пояснила Віра Балабух.

Кліматолог попереджає, що без серйозних заходів з водозбереження та адаптації сільського господарства до нових умов південні області України чекають складні часи. Аграріям доведеться змінювати підходи до вирощування сільськогосподарських культур та шукати нові, більш посухостійкі сорти рослин.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що "сезон дощів" наближається. Ми розповідали, які українські області заллє першими.