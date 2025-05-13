Дважды был нардепом, а потом ушел из политики: что известно о брате экс-главы МВД Луценко и как он выглядит

Брат бывшего министра тоже был политиком

Юрий Луценко – известный украинский политик, который в прошлом был генеральным прокурором Украины и министром внутренних дел. Его брат — Сергей — менее публичная личность, хотя о нем упоминали в медиа.

"Телеграф" расскажет, что известно о брате Луценко и какой деятельностью он занимался.

Что известно о Сергее Луценко

Луценко родился в 1960 году в Ровно. Он на 4 года старше своего брата, политика Юрия Луценко. Сергей рассказывал в интервью, что его воспитывали дедушки и бабушки, потому что родители работали. В частности, у папы тогда была работа на Дубенском сахарозаводе, а мама была ветеринаром.

Отец Луценко принадлежал к Компартии, однако, по словам Сергея, был патриотом. Он отмечал, что в Ровно нет человека, который может плохо высказаться о его отце.

"Я убежден, что отец был коммунистом-патриотом. И этим все сказано. В Ровно нет ни одного человека, который мог бы сказать о нем что-то плохое. Я бы сказал, что учитывая новых депутатов, завоевавших места на всех ступенях самоуправляющихся и законодательных органов, важна не партия, которую ты представлял, а то, каким ты есть сам", — говорил он.

Сергей Луценко с гордостью говорил об отце, фото из сети

Сергей также делился, что в детстве часто защищал брата от хулиганов. А когда Юрий стал министром внутренних дел, Луценко говорил, что иногда приезжал к нему в Киев. Также он был на экскурсии в министерстве.

Луценко обучался во Львовской политехнике. После окончания вуза он работал на производстве: на ровенском "Газотроне", на радиозаводе и на таком же предприятии в Черновцах. Затем Сергей вернулся в Ровно, где создал небольшой молокозавод.

Луценко создавал молокозавод, фото Tochka.net

Однако Луценко рассказывал, что не смог развить это дело. Все из-за "уголовных дел, обысков и запугивания сотрудников", которые происходили в период президентства Кучмы, Сергей также был народным депутатом Верховной Рады 6-го созыва.

В 2011 году против Юрия Луценко возбуждено уголовное дело. Ему выдвигали обвинения в хищении государственных средств в особо крупных размерах, превышении служебных полномочий и подделке документов. Тогда его приговорили к 4 годам лишения свободы.

Луценко боролся за освобождение брата из тюрьмы, фото "Главком"

Сергей заявлял, что дело его брата "заказало" первое лицо страны. В то время президентом Украины был Виктор Янукович. Также Сергей проходил свидетелем по делу своего брата и отвечал, что не верит в то, что тот совершал какие-то преступления: "У меня нет таких данных. Я в это не верю, это просто невозможно. Юрий Луценко проживает в 4-х комнатной квартире, которая была куплена во время его работы народным депутатом и никаких денег, кроме зарплаты, ему не поступало".

Луценко выступал на защиту брата, фото "Главком"

В 2012 году Луценко снова баллотировался в Верховную Раду от парламентской фракции "Наша Украина – Народная самооборона". Однако тогда он проработал нардепом не более полугода.

Известно, что Сергей был руководителем предприятия "Инфо-центр". Однако, возглавляет ли он еще эту фирму, неизвестно. Мужчина не ведет социальные сети, поэтому остается тайной, чем он сейчас занимается.

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