Все через Трампа. Брінк відверто розповіла, чому залишила посаду посла США в Україні

Колишня американська посолка розкрила карти

Колишня посолка США Бріджит Брінк розповіла, чому залишила свою роботу в Україні. Вона пояснила, що не згодна з політикою Трампа, який тисне на Київ замість того, щоб протистояти Росії.

Після майже трьох десятиліть на дипломатичній службі Брінк вирішила піти з посади. Про це вона повідомила у своїй колонці у виданні Detroit Free Press.

У своїй публікації Брінк написала, що політика нової адміністрації США була спрямована на тиск на Україну, а не на Росію, яка розв'язала війну. "Тому я більше не могла сумлінно проводити політику адміністрації та вважала своїм обов'язком піти у відставку", – зазначила дипломатка.

Колишня посолка підкреслила, що з початку повномасштабного вторгнення Росія вчинила численні злочини: вбила тисячі мирних жителів, серед яких 700 дітей, скоїла понад 150 тисяч воєнних злочинів і викрала 20 тисяч дітей.

"Я не можу стояти осторонь, коли в країну вторгаються, демократію бомблять, а дітей вбивають безкарно", – написала Брінк. Вона додала, що за свою кар'єру не бачила "насильства настільки систематичного і такого жахливого" з часів Другої світової війни.

Дипломатка наголосила, що "мир за всяку ціну" – це не мир, а умиротворення агресора, яке веде до нових війн. За її словами, єдиний спосіб захистити інтереси США – це підтримувати демократію та протистояти автократам.

Нагадаємо, Бріджит Брінк працювала посолкою США в Україні з травня 2022 року. 10 квітня 2025 року ЗМІ повідомили, що вона достроково йде у відставку, а речниця Держдепартаменту підтвердила, що посолка "повертається додому".

Раніше "Телеграф" писав, що експосол США розповів цікаве про Брінк. Є багато версій причин її відставки.